Aperçu du futur du jeu vidéo : Un modèle IA qui transforme une image en partie jouable de Minecraft

J'ai aperçu le futur du jeu vidéo - Un modèle d'IA crée un Minecraft jouable à partir d'une simple photo.

Tl;dr Oasis, un nouveau modèle d’IA, génère un jeu jouable à partir d’images.

Netflix explore le potentiel de l’IA générative dans les jeux vidéo.

L’IA pourrait bouleverser l’industrie du jeu en automatisant la création de jeux.

Une révolution dans le monde du jeu vidéo : Oasis

Imaginez un monde où les jeux vidéo sont générés en temps réel, créés et adaptés en fonction de vos actions. C’est la promesse d’Oasis, un nouveau modèle d’intelligence artificielle qui a récemment fait sensation dans l’industrie du jeu vidéo. Développé par Decart en collaboration avec Etched, Oasis utilise uniquement des images pour générer un gameplay jouable, semblable à Minecraft.

Une technologie innovante

Le fonctionnement d’Oasis est basé sur une nouvelle architecture d’IA qui combine la technologie Vision Transformer avec un modèle de diffusion pour le traitement des images. Ce système opère à 20 images par seconde avec une « latence zéro », générant chaque image en environ 0,04 seconde. C’est bien plus rapide que d’autres générateurs vidéo basés sur l’IA, comme Sora d’OpenAI ou Runway Gen-3, qui prennent généralement entre 10 et 20 secondes pour produire une seconde de vidéo.

Les impacts sur l’industrie du jeu vidéo

L’arrivée de modèles de jeu générés par IA comme Oasis pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie. Les développeurs pourraient rapidement créer et tester de nouvelles idées de gameplay, tout en adaptant en temps réel les mondes et les histoires des jeux en fonction des préférences des joueurs. De plus, l’automatisation de certaines parties de la création de jeux pourrait aider à réduire les coûts de production.

Des défis à relever

Malgré ces avancées, des défis importants restent à relever. Le gameplay généré par Oasis ressemble à une version basse résolution et quelque peu instable de Minecraft, avec des problèmes de permanence des objets. De plus, l’environnement peut changer de manière inattendue lorsque le joueur tourne, tandis que le taux d’images par seconde et la qualité visuelle sont inférieurs à ceux des jeux traditionnels. En outre, l’utilisation de l’IA pour créer des jeux basés sur des titres existants soulève d’importantes questions sur le droit d’auteur et la propriété créative.

Malgré ces défis, cette technologie offre un aperçu d’un futur où l’intelligence artificielle jouera un rôle clé dans la création d’expériences de jeu personnalisées. L’Oasis, bien qu’encore à ses débuts, marque une avancée notable dans le développement de jeux basés sur l’IA.