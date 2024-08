Anova lance un abonnement payant pour son application de cuisine sous vide

La société a décidé de retirer les fonctionnalités de Wi-Fi et Bluetooth de ses accessoires de première génération.

TL;DR Anova commencera à facturer mensuellement ou annuellement l’utilisation des fonctionnalités « intelligentes » de ses appareils de cuisson sous vide.

La souscription, qui débute le 21 août, ne s’applique qu’aux nouveaux utilisateurs et est nécessaire pour utiliser l’application propriétaire qui contrôle les fonctionnalités sans fil.

Anova supprime toutes les fonctionnalités intelligentes de ses produits de première génération, y compris ceux qui utilisent le Bluetooth et le Wi-Fi.

Une nouvelle ère pour la « smart » cuisine

Il fut un temps où acheter un objet signifiait en obtenir la pleine propriété et la jouissance. Cette époque semble désormais révolue avec la décision d’Anova de facturer l’accès aux fonctionnalités « intelligentes » de ses appareils de cuisson sous vide, à partir du 21 août.

La poule aux œufs d’or de la Smart Cuisine

Pour justifier cette décision, le PDG de l’entreprise, Stephen Svajian, a affirmé dans un billet de blog qu’« une cuisine connectée coûte de l’argent ». Sans plus de détails, il laisse planer le mystère sur les coûts exacts engendrés par l’usage simple des fonctionnalités Bluetooth de l’appareil.

An update for our app users —> https://t.co/vg6NOEDubE — Anova (@AnovaCulinary) August 14, 2024

Anova fait disparaître le Bluetooth

Et ce n’est pas tout : Anova va supprimer les fonctionnalités intelligentes de tous ses produits de première génération, qu’ils soient équipés du Bluetooth ou du Wi-Fi. Pas même la souscription ne sauvera ces dispositifs du sort qui les attend. Mais rassurez-vous, ce changement ne sera effectif qu’en « 2025 ».

Ces changements, bien que considérables, n’affecteront que les nouveaux utilisateurs. En effet, ceux qui possèdent déjà un appareil Anova pourront continuer à profiter de l’application et de ses fonctionnalités sans fil sans frais supplémentaire.

Mais attention, pour ne pas être laissé en rade sans ces options, il est désormais obligatoire de créer un compte. Alors, si vous utilisez un appareil Anova en mode invité, dépêchez-vous de créer votre compte !

L’application offre en effet un contrôle à distance et donne accès à des mises à jour de statut, à des recettes et bien plus encore. Enfin, si vous décidiez de vous passer de l’application, votre appareil fonctionnerait toujours, mais comme une simple machine sous vide sans fioritures.