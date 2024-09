Anna Kendrick face à un tueur en série dans une émission de rencontres sur Netflix

Le film Woman of the Hour d'Anna Kendrick retrace l’histoire glaçante de Rodney Alcala, un tueur en série qui, en 1978, participe à l’émission télévisée The Dating Game et remporte un rendez-vous avec Cheryl Bradshaw.

Tl;dr Netflix dévoile la bande-annonce du film Woman of the Hour.

Anna Kendrick joue et réalise Woman of the Hour.

Ce biopic sur un tueur en série a été présenté pour la première fois au Festival de Toronto.

Le film pourrait être un succès pour Netflix.

Un biopic avec Anna Kendrick

Woman of the Hour met en scène la comédienne américaine Anna Kendrick, qui, pour la première fois, endosse le double rôle d’actrice et de réalisatrice. Le film suit l’histoire vraie d’une rencontre singulière sur un plateau de télévision : celle d’une femme et d’un tueur en série.

L’histoire vraie derrière Woman of the Hour

L’histoire est basée sur la vie de Rodney Alcala, un tueur en série joué par Daniel Zovatto. Alcala avait fait une apparition remarquée dans l’émission The Dating Game, en plein milieu de ses meurtres. Anna Kendrick interprète Cheryl Bradshaw, une candidate de l’émission qui se retrouve mêlée à Rodney après leur rencontre à la télévision.

Premières images et premières impressions

La bande-annonce dévoilée par Netflix montre deux scènes de Woman of the Hour. Dans l’une d’elles, on assiste à un rendez-vous entre Cheryl et Rodney qui tourne mal. Dans l’autre, Rodney continue de suivre Cheryl sur un parking après leur rendez-vous. Ces images laissent entrevoir une approche réaliste et angoissante de l’histoire.

Woman of the Hour, un succès en devenir ?

Le film pourrait être un grand succès pour la plateforme de streaming Netflix. Il a déjà reçu une note de 90% sur Rotten Tomatoes et bénéficie de la présence de la star Anna Kendrick. Cependant, seule une sortie réussie pourra confirmer ces premières impressions.