Anker Soundcore Work : la transcription intelligente à petit prix

Un nouvel enregistreur vocal alimenté par l'IA vient d’être lancé sur le marché. Misant sur un prix accessible, il ambitionne de faciliter la transcription audio pour un large public, des étudiants aux professionnels.

Tl;dr Anker a présenté à l’IFA 2025 son dictaphone IA Soundcore Work, pensé pour être pratique, discret et abordable.

L’appareil offre un enregistrement simple, transcription fiable avec GPT-4.1 (bientôt GPT-5), et des fonctions utiles comme la mise en avant des passages marquants.

Avec un prix de 99 dollars et des options avancées via abonnement, il se place comme une alternative accessible face aux modèles haut de gamme du marché.

Un dictaphone IA qui change la donne

Le marché des enregistreurs vocaux intelligents s’enrichit d’un nouvel acteur : le Anker Soundcore Work. Présenté lors de l’IFA 2025 à Berlin, cet appareil entend bien bouleverser les habitudes grâce à un mélange subtil de praticité, d’intelligence artificielle et d’accessibilité tarifaire. Là où plusieurs dispositifs peinent à dépasser la simple conversion de la voix en texte, le Soundcore Work d’Anker propose une expérience peaufinée jusque dans les moindres détails.

Fonctionnalités innovantes et usage intuitif

Une simple pression latérale lance l’enregistrement : une LED signale alors que le micro est actif — rien n’est laissé au hasard pour garantir transparence et confort d’utilisation. Ce n’est pas un assistant permanent ; il ne fonctionne que sur demande, évitant ainsi toute captation intempestive. Malgré son format miniature — moins de 2,5 cm de diamètre pour seulement 10 grammes — ce petit objet sait se faire oublier tout en restant efficace. Son clip magnétique permet de le fixer à un tour de cou ou directement aux vêtements. Il peut même rester dans son boîtier de charge lors des sessions prolongées, s’accrocher à l’arrière d’un smartphone compatible MagSafe ou Qi2 : tout a été pensé pour faciliter la vie des utilisateurs mobiles.

Technologie puissante et sécurité renforcée

Sous son aspect discret, le Work embarque deux micros capables de capter les échanges jusqu’à cinq mètres alentour. Grâce au modèle GPT-4.1, prochainement mis à jour vers GPT-5, il promet une transcription fiable à 97 % dans plus de cent langues différentes. Les passages marquants — signalés par une double tape sur l’appareil (confirmation haptique oblige) — sont mis en avant dès le début du texte généré pour une consultation rapide. Et côté confidentialité ? Les fichiers audio et textes sont traités sur le cloud puis immédiatement effacés après synchronisation avec l’application mobile associée.

La fiche technique évoque aussi :

Autonomie solide : jusqu’à huit heures d’enregistrement (trente-deux avec recharge), dix jours en veille.

Recharge rapide via USB-C, offrant deux heures d’autonomie en dix minutes seulement.

Résistance IPX4 à l’eau, idéale pour les interviews sous la pluie.

Avis et perspective sur le marché

Face au Plaud NotePin, qui cible plutôt le haut de gamme avec davantage de fonctions et un coût supérieur, le Soundcore Work d’Anker se démarque par son système de transcription accessible mais déjà très complet. Vendu autour de 99 dollars avec abonnement optionnel (15,99 dollars par mois) pour des fonctions avancées — comme l’organisation intelligente des retranscriptions et des suggestions automatiques — il pourrait séduire un public plus large que celui des habitués du secteur.

On attendra cependant un test approfondi pour trancher définitivement sur ses promesses… mais le rapport fonctionnalités/prix annoncé positionne déjà ce petit dictaphone IA comme un sérieux prétendant dans sa catégorie.