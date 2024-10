Animal Crossing: Pocket Camp payant débarque le 3 décembre !

Le tarif pour les premiers utilisateurs est de 10 dollars, mais il augmentera progressivement jusqu'à atteindre 20 dollars.

Tl;dr Animal Crossing: Pocket Camp remplacé par une version payante.

Les joueurs peuvent transférer les données de leur compte Nintendo.

La nouvelle version comprend des modifications et sera disponible en décembre.

Une nouvelle ère pour Animal Crossing: Pocket Camp

La fin d’une époque est proche. Le populaire jeu mobile gratuit Animal Crossing: Pocket Camp va cesser d’exister le 28 novembre. Mais n’ayez crainte, chers joueurs. Un remplaçant est déjà prêt à prendre la relève. Le 3 décembre, une nouvelle version payante et principalement hors ligne, nommée Animal Crossing: Pocket Camp Complete, remplacera l’ancienne. Une courte période de quelques jours seulement séparera les deux versions, minimisant ainsi l’interruption pour les fervents campeurs virtuels.

Un coût qui double, mais des données sauvegardées

Attention cependant, Animal Crossing: Pocket Camp Complete ne sera pas donné. De 10$ entre le 2 et le 25 décembre, le prix doublera pour atteindre 20$ après cette date. Mais rassurez-vous, les joueurs existants pourront transférer leurs données et leur progression via leurs comptes Nintendo. Ainsi, ceux qui sont fidèles au jeu depuis 2017 pourront basculer leurs données de l’ancienne à la nouvelle version jusqu’au 1ᵉʳ juin.

Des modifications apportées à la nouvelle version

La version payante différera de l’originale à certains égards. Les billets Feuille, auparavant achetés avec de l’argent réel, seront remplacés par des jetons Feuille, en raison de la suppression du mode freemium. De plus, les joueurs pourront créer et échanger des « Cartes Campeur » personnalisables via un code QR. Ces cartes contiendront des informations telles que votre animal préféré dans le jeu.

Des fonctionnalités supprimées et un support limité

Il faut noter que Animal Crossing: Pocket Camp Complete ne proposera plus le partage de cadeaux et la Boîte de marché. De plus, aucun rabais ne sera offert aux campeurs actuels, même à ceux qui payent régulièrement un abonnement mensuel. Enfin, selon Kotaku, Nintendo prévoit de cesser le support du jeu en octobre prochain. Malgré cela, le jeu sera disponible sur iOS et Android dès décembre.