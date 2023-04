AnchorPoint Studios renforce la division gaming de NetEase

NetEase va agrandir son catalogue vidéoludique avec la création d'AnchorPoint Studios.

Basé à Barcelone, en Espagne, et à Seattle, aux États-Unis, AnchorPoint Studios est fondé et dirigé par Paul Ehreth, un game director et designer ayant plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie vidéoludique. Pour mener à bien son ambition de repousser les limites du divertissement et apporter des éléments surprenants au gameplay d’une création originale sur consoles et PC, il a rassemblé le chef des opérations Pere Torrents et plusieurs vétérans du secteur qui ont travaillé sur des licences comme Halo, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption ou encore The Division.

Hello world! Anchor Point Studios is founded by industry veterans with a passion for creating immersive and engaging action-adventure games that offer rich social and multiplayer experiences #AnchorPointStudios #Newadventure pic.twitter.com/QMYTd5o79A — Anchor Point Studios (@AnchorPoint_Inc) April 26, 2023

Paul Ehreth, fondateur d’AnchorPoint Studios, a déclaré :

Nous sommes ravis de jeter officiellement l’ancre à Barcelone, la ville natale de mes arrière-grands-parents, et de commencer à constituer une équipe solide pour notre voyage d’exploration avec NetEase. La devise de notre studio est “Per Aspera, Ad Astra” (À travers les difficultés, vers les étoiles) parce que nous essayons de construire une aventure qui restera fraîche et offrira une expérience unique qui surprendra les gens à chaque fois qu’ils joueront. Nous sommes reconnaissants envers NetEase de nous avoir donné la liberté de création et les ressources nécessaires pour construire un monde interconnecté qui s’étendra au-delà des jeux et atteindra également d’autres supports.

AnchorPoint Studios veut recruter des vétérans et des talents passionnés

Bien que son centre principal soit situé en Espagne, AnchorPoint Studios a près de 100 postes à pourvoir en Europe et en Amérique du Nord, à la recherche de développeurs, d’artistes techniques ou de concepteurs pour travailler dans ses bureaux, à distance ou de manière hybride.

Simon Zhu, responsable des investissements et des partenariats mondiaux pour NetEase Games, a ajouté :

Lorsque nous avons rencontré Paul Ehreth, nous avons immédiatement compris qu’il avait la passion de créer des mondes vraiment magiques, avec des expériences qui sont surprenantes et qui offrent quelque chose de nouveau à chaque fois que l’on y joue. Chez NetEase, nous croyons qu’il faut donner aux créateurs la possibilité de créer des jeux de qualité durable qui seront joués pendant de nombreuses années. Nous savons qu’AnchorPoint Studios vise les étoiles et nous ferons tout notre possible pour les aider à y parvenir.