Among Us VR se métamorphose en jeu 3D traditionnel pour PC

Le populaire jeu Among Us VR est en cours de transformation en un jeu 3D traditionnel spécialement conçu pour les ordinateurs personnels.

Tl;dr Among Us 3D, une version PC du jeu VR populaire, est annoncé.

Le jeu conserve le gameplay de base mais ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Une démo sera disponible lors du Steam Next Fest.

Un nouveau chapitre pour Among Us

Avec une popularité indéniable depuis sa sortie en 2022, le jeu Among Us VR s’apprête à débarquer sur PC. Les développeurs Innersloth et Schell Games ont annoncé la refonte du titre en réalité virtuelle pour les joueurs traditionnels de PC. Among Us 3D, jouable sans casque de réalité virtuelle, sera disponible sur la plateforme Steam dans un futur proche.

Une expérience de jeu revigorée

Among Us 3D conserve l’essence du jeu original tout en adoptant une perspective à la première personne. Cette version offre une nouvelle dimension aux stratégies de sabotage que les joueurs affectionnent tant. Le jeu accueille entre quatre et dix joueurs et intègre une fonction de chat vocal de proximité, éliminant le besoin d’une plateforme tierce. Tous les mini-jeux familiers sont de retour, avec quelques nouveautés en préparation, dont les détails restent pour l’instant sous silence par Innersloth.

Compatibilité et personnalisation

Une des caractéristiques intéressantes de Among Us 3D est sa compatibilité avec Among Us VR. Cependant, il ne sera pas compatible avec la version originale du jeu. Pour compenser, les développeurs promettent une large gamme de costumes et une infinité de combinaisons de personnalisation. Le jeu introduit également une nouvelle monnaie en jeu, la Stardust, qui servira probablement à l’achat de ces tenues.

Disponibilité

Si aucune date de sortie précise n’est encore annoncée, une démo sera accessible aux joueurs américains lors du Steam Next Fest, qui se tiendra du 24 février au 3 mars. Les précommandes pour le jeu complet sont déjà disponibles sur Steam.

En plus de ce projet, Innersloth a récemment dévoilé sa nouvelle branche de publication, Outersloth, ainsi qu’une série animée basée sur Among Us prévue pour bientôt.