Among Us : une série animée pour le party game mêlant coopération et trahison

Innersloth et CBS Eye Animation Productions annoncent la production d'une série animée Among Us.

La série animée Among Us reprendra le principe du jeu, à savoir que le membre d’un équipage se retrouve enlevé par un métamorphe extraterrestre déterminé à semer la confusion en sabotant un vaisseau, mais également en essayant de tuer tout le monde. Les “Crewmates” devront débusquer l'”Imposteur” pour ne pas être les victimes de ses desseins meurtriers.

Titmouse (Big Mouth, Animaniacs, Agent Elvis) sera le studio d’animation de la série. Outre Owen Dennis, créateur et producteur exécutif du projet, Forest Willard, Marcus Bromander et Carl Neisser d’Innersloth seront également producteurs exécutifs avec Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio et Ben Kalina de Titmouse. Pour l’instant, aucune chaîne ou plateforme de streaming possède les droits, mais des discussions sont en cours.

Le phénomène Among Us d’Innersloth

Among Us est sorti en 2018, mais a connu un pic de popularité massif en 2020. En octobre de cette année-là, il était numéro un sur Google Play Store dans 66 pays et dans le top 100 dans tous les pays sauf deux. Il était également numéro un sur iOS dans 55 pays. Au cours du quatrième trimestre 2020, le jeu comptait près de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, plus de 4 milliards de vues sur YouTube et plus de 1,22 milliard de sessions de visionnage sur Twitch.