American Arcadia : un platformer 2.5D et un puzzle-game à la première personne

Out of the Blue Games et Raw Fury dévoilent American Arcadia.

Développé par le studio espagnol Out of the Blue Games, American Arcadia dévoile les coulisses d’une télé-réalité à hauts risques, avec notamment des retournements de situation et mensonges, se déroulant dans une métropole rétro-futuriste des années 1970 où chacun profite d’une vie de luxe et de confort. Mais ce que les citoyens d’Arcadia ne soupçonnent pas, c’est qu’ils jouent un rôle. Leur existence est diffusée en continu depuis des décennies. Leur insouciance est liée à leur taux de popularité. Si celui-ci baisse, ils finissent éliminés et remplacer par de nouveaux “acteurs” afin de séduire le public…

Un trailer pour American Arcadia

Dans American Arcadia, les joueurs incarnent deux personnages, chacun avec son propre gameplay, dont les destins et les vies sont entrelacés :

Trevor Hills, un homme tout ce qu’il y a d’ordinaire. Il est pleinement satisfait de sa vie banale d’employé de bureau. Malheureusement, ça ne le rend guère populaire auprès des spectateurs d’American Arcadia, or il n’y a rien de plus important. Le voici donc bien parti pour finir exécuté… à moins qu’il s’échappe

Angela Solano, une technicienne pour l’émission American Arcadia et elle compte bien tout faire pour que Trevor arrive à s’en tirer sain et sauf. Grâce à ses aptitudes techniques et à son intelligence, elle l’aide depuis l’extérieur en manipulant le monde qui l’entoure afin qu’il puisse s’échapper

American Arcadia sortira exclusivement sur PC via Steam à partir du 15 novembre prochain. A noter que l’histoire sera présentée sous forme de documentaire avec des interviews et des interrogatoires des personnages par la police.