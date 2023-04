Amazon va fermer son service de santé Halo. Les appareils achetés il y a moins d'un an seront remboursés.

Amazon a décidé de fermer sa division Halo. Dans un email envoyé par l’entreprise aux utilisateurs, celle-ci déclare qu’elle ne prendra plus en charge aucun des appareils vendus sous cette marque dédiée à la santé. Cela vaut aussi pour le récent tracker de sommeil Halo Rise. Cet arrêt est programmé pour le 31 juillet 2023. Dans le cadre de cette fermeture de service, le géant américain licencie aussi un certain nombre d’employés.

Amazon va fermer son service de santé Halo

“Nous avons pris la difficile décision de mettre fin au programme Halo, ce qui entraîne un certain nombre de réductions de rôles”, déclarait Melissa Cha, vice-présidente responsable de la domotique et de la santé chez Amazon, aux employés dans un mémo obtenu par The Verge. “Récemment, Halo a connu plusieurs revers significatifs, y compris un segment de marché de plus en plus concurrentiel et un environnement économique assez incertain. Bien que nos clients aiment de nombreux aspects de Halo, nous devions prioriser nos ressources et maximiser les avantages pour les clients et la santé à long terme de notre entreprise.”

Les appareils achetés il y a moins d’un an seront remboursés

Dans son email transmis aux utilisateurs de Halo, Amazon s’engage à rembourser intégralement tous les appareils et accessoires Halo achetés dans les douze derniers mois. L’entreprise remboursera aussi tous les frais d’abonnement non utilisés Halo. Si vous payiez chaque mois pour le service, vous ne serez plus débité(e). À partir du 1er août 2023, l’application dédiée Halo cessera de fonctionner, tout comme les appareils Halo. Si vous souhaitez télécharger ou supprimer vos données personnelles, vous avez donc jusqu’à cette date pour le faire, ceci via le menu Paramètres du logiciel. Amazon toutes les données restantes le 1er août.

La disparition de la marque Halo n’est pas vraiment une surprise. Le mois dernier, Amazon annonçait qu’il allait licencier 9 000 employés. Ceci en plus des 18 000 suppressions de postes déjà réalisées au début de l’année. Le géant américain était aussi plutôt en retard sur le marché de la santé et du fitness. Il avait annoncé le tout premier appareil de sa gamme Halo au milieu de l’année 2020. Un produit lancé en toute discrétion, ou presque, notamment parce que certaines de ses fonctionnalités étaient controversées.