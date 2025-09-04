Amazon recentre ses offres sur les abonnements individuels et familiaux

Pour stimuler ses abonnements, Amazon met un terme au Prime Invitee Program et restreint le partage de comptes.

Tl;dr Amazon met fin au programme Prime Invitee le 1er octobre 2025, qui permettait de partager les avantages Prime avec d’autres adultes.

Les utilisateurs devront désormais souscrire un abonnement individuel ou familial pour continuer à bénéficier des services Prime.

Cette décision s’inscrit dans une tendance sectorielle visant à limiter le partage de comptes et à stimuler la croissance des abonnements.

Amazon met un terme au programme Prime Invitee

Le géant de l’e-commerce Amazon s’apprête à tourner une page de son histoire en mettant fin, dès le 1er octobre 2025, à son fameux Prime Invitee Program. Ce dispositif permettait jusque-là à ses membres de partager les avantages de la livraison gratuite et rapide avec d’autres adultes, même hors de leur foyer. Les notifications officielles sont en cours d’envoi auprès des utilisateurs concernés ; selon les informations relayées par CNBC, les « invités » devraient tous être avertis avant le 5 septembre 2025.

Une orientation vers l’abonnement individuel… ou familial

Concrètement, ceux qui profitaient jusqu’ici de ce partage verront s’ouvrir deux voies : souscrire un abonnement Prime personnel – proposé à un tarif préférentiel de 14,99 dollars pour la première année, puis au tarif standard mensuel – ou opter pour la formule Amazon Family. Cette dernière reste sans surcoût mais impose des contraintes : seuls deux adultes et quatre enfants maximum d’un même foyer peuvent en bénéficier. Quant aux adolescents, ils devront avoir été ajoutés avant le 7 avril 2025 pour conserver leurs droits. Les avantages inclus restent variés : livraison rapide gratuite, accès à Amazon Prime Video, musique et autres services.

Une vague sectorielle contre le partage de comptes

La restriction mise en place par Amazon ne tombe pas du ciel. D’autres géants du streaming et du numérique comme YouTube Premium, HBO Max, ou encore Disney Plus, ont également resserré l’étau ces derniers mois pour limiter le prêt de mots de passe. L’objectif ? Récupérer des revenus sur fond de stagnation du nombre d’abonnés – une tendance qui gagne toute l’industrie. Les plateformes semblent désormais déterminées à pousser chaque utilisateur potentiel vers un compte dédié plutôt que partagé.

Une croissance ralentie des abonnements Prime ?

À y regarder de plus près, cette évolution s’inscrit dans un contexte où les nouveaux abonnements Prime, notamment aux États-Unis, peinent à atteindre les objectifs fixés en interne par l’entreprise. Malgré un événement phare comme le « Prime Day » prolongé sur quatre jours cet été, le compteur n’a pas franchi la barre espérée. Selon les chiffres obtenus par Reuters, environ 5,4 millions d’inscriptions auraient été enregistrées avant l’opération promotionnelle — soit moins que l’an dernier et en-deçà des prévisions internes. Un porte-parole nuance cependant ce constat : « L’adhésion Prime continue d’afficher une forte croissance et un engagement élevé aux États-Unis comme à l’international. »