Amazon Prime Video : tous les films et séries à voir en janvier 2025

Découvrez toutes les nouvelles séries et films à ne pas manquer sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Tl;dr Amazon Prime Video commence 2025 avec des nouveautés excitantes.

La troisième saison de Harlem est très attendue.

Pour la première fois, Amazon Prime Video diffuse un match des playoffs de la NFL.

Le retour de Harlem

La comédie discrète mais appréciée de Amazon Prime Video, « Harlem », revient pour une troisième saison. Après un cliffhanger de fin de saison deux qui a laissé les téléspectateurs en haleine, on retrouve les quatre meilleures amies de Harlem : Quinn, Tye, Camille et Angie. Elles naviguent entre maternité, relations amoureuses et carrières dans le célèbre quartier de New York. Le début de la diffusion est prévu pour le 23 janvier 2025 sur Amazon Prime Video.

De nouveaux visages vont également faire leur apparition, promettant d’ajouter du piment à l’intrigue. Parmi eux, Seth, un joueur de baseball au charme irrésistible, Portia, une ancienne petite amie du compagnon de Camille, et Eva, la nouvelle collègue ambitieuse de Tye.

Amazon Prime Video s’attaque à la NFL

Pour la première fois, Amazon Prime Video élargit son offre sportive en incluant la NFL dans sa programmation. Les fans de football pourront suivre le premier match des playoffs Wild Card dès le weekend du 11 janvier 2025. C’est une première pour la plateforme de streaming. Le match sera diffusé sur Amazon Prime Video, la date précise est encore à déterminer.

Une comédie déjantée avec Reese Witherspoon et Will Ferrell

Amazon Prime Video s’illustre également dans la comédie avec « You’re Cordially Invited ». Dans ce film, Reese Witherspoon et Will Ferrell jouent deux membres d’une famille en conflit à cause d’une erreur de réservation de salle de mariage. Cette situation rocambolesque promet des moments de rire garantis. Le film sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 30 janvier 2025.