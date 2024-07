Amazon Prime Video annule Outer Range après deux saisons

Dans Outer Range sur Amazon Prime Video, Royal Abbott, un éleveur du Wyoming, fait face à des événements inexplicables après avoir trouvé un étrange trou noir sur ses terres, mélangeant drame familial et mystère.

Tl;dr Outer Range est annulée après deux saisons sur Amazon Prime Video.

La série a reçu des critiques positives malgré des sous-intrigues débordantes.

L’annulation de Outer Range est surprenante au vu de ses performances.

Aucune information sur une reprise éventuelle par une autre plateforme de streaming.

Fin de parcours pour Outer Range

La série de science-fiction Outer Range, diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, a été annulée après deux saisons. Lancée en 2022, la série suit un rancher du Wyoming qui découvre un mystérieux vide noir sur ses terres, tout en luttant pour conserver sa propriété contre une famille rivale avec laquelle il a une rancune profonde. Le casting de Outer Range est mené par l’acteur nominé aux Oscars, Josh Brolin, et comprend également Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie et Will Patton.

Une annulation inattendue pour Outer Range

La nouvelle de l’annulation est survenue à peine deux mois après la diffusion de la deuxième saison le 16 mai. La série a pourtant bien performé pour la plateforme, sans toutefois atteindre la popularité des séries Fallout ou Reacher de Amazon Prime Video. Selon les classements de Reelgood, Outer Range était la sixième série la plus populaire en streaming pour la dernière semaine de mai, au moment de la sortie de sa deuxième saison.

Des performances saluées

Outer Range a régulièrement reçu des critiques positives, avec des éloges particuliers pour les performances de Brolin et Poots. Malgré ses nombreuses sous-intrigues qui risquaient de submerger le récit, la première saison a été largement reconnue pour son approche ambitieuse et ses performances mémorables, obtenant un score de 79% sur Rotten Tomatoes. La deuxième saison a amélioré le développement des personnages et a approfondi ses caractéristiques singulières, augmentant son score sur Rotten Tomatoes à 92%.