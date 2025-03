Amazon Haul : la plateforme discount qui défie les géants du e-commerce chinois

Avec Haul, Amazon cherche à répliquer le succès de Shein et Temu en Europe et au Mexique, en offrant des produits à bas prix sur une plateforme dédiée.

Tl;dr Amazon prévoit d’étendre Haul, sa plateforme discount concurrente de Temu et Shein, en Europe et au Mexique après son lancement aux États-Unis.

Haul propose des produits ultra-low cost accessibles via l’application mobile d’Amazon, avec un modèle inspiré des e-commerces chinois.

L’expansion pourrait être freinée par des défis environnementaux en Europe et par des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Une expansion mondiale en préparation

Amazon, après le lancement de sa plateforme Haul aux États-Unis en novembre 2024, envisage désormais une extension mondiale. D’après des informations récentes, l’entreprise prévoit de lancer Haul en Europe dès cette année. Des annonces de recrutement pour des postes en lien avec un lancement global ont été publiées, suggérant que la société prépare une expansion à grande échelle. Les postes, bien que supprimés depuis, mentionnaient des rôles clés dans le développement de la plateforme et dans l’ouverture de nouveaux marchés comme le Mexique. Haul, qui se distingue par sa large gamme de produits à prix réduits, est actuellement en version bêta pour les utilisateurs américains, mais semble prêt à devenir un acteur permanent du commerce en ligne d’Amazon.

Un modèle inspiré de Temu et Shein

Le concept de Haul est clairement inspiré par des plateformes telles que Temu et Shein, qui ont connu une croissance fulgurante grâce à leurs prix ultra-compétitifs. Comme ces sites, Haul propose des produits à des prix incroyablement bas, comme des articles de mode, des accessoires de beauté et des objets pour la maison, souvent inférieurs à 20 dollars. Cela attire particulièrement les consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Amazon a fait en sorte que Haul soit accessible uniquement via son application mobile, en réponse à la popularité croissante de ces autres plateformes basées en Chine. L’entreprise a même ajouté des sections sponsorisées dans les résultats de recherche pour maximiser les revenus publicitaires générés par la plateforme, ce qui renforce sa rentabilité.

Des défis environnementaux et logistiques en Europe

L’expansion de Haul en Europe pourrait toutefois rencontrer des obstacles, notamment en ce qui concerne les enjeux environnementaux. En effet, Amazon pourrait se retrouver en contradiction avec ses objectifs de durabilité, en raison de l’utilisation de plastiques pour les emballages des produits Haul. Bien que l’entreprise ait déjà opéré une transition vers des matériaux recyclables dans ses livraisons en Europe, Haul, qui repose sur des expéditions bon marché, pourrait nécessiter des emballages non conformes à ses nouvelles pratiques écologiques. Ce problème souligne la complexité d’un développement international où les préoccupations environnementales sont de plus en plus prises en compte.

Une concurrence exacerbée avec des enjeux politiques

L’entrée d’Amazon sur ce marché concurrentiel intervient dans un contexte tendu entre les États-Unis et la Chine. Haul, tout comme Temu et Shein, s’approvisionne en grande partie auprès de fournisseurs chinois, un facteur qui pourrait devenir un point de friction, notamment à cause des règles douanières et des tarifs. Le président Donald Trump a récemment suspendu, puis réinstauré, une règle qui permettait d’importer des biens d’une valeur inférieure à 800 dollars sans payer de droits de douane, une mesure qui profite largement aux e-commerces chinois. Bien qu’Amazon ait souligné que le volume de ses envois était inférieur à celui de ses concurrents, cette situation pourrait affecter l’avenir de Haul en fonction de l’évolution des politiques commerciales et douanières.