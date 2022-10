Amazon face à une amende d’un milliard de dollars au Royaume-Uni

Un recours collectif contre Amazon au Royaume-Uni. Le géant risque un milliard de dollars d'amende à cause de sa Buy Box

Amazon devrait bientôt se retrouver face à la justice à cause de son utilisation de Buy Box, qui met en avant des bonnes affaires shopping. The Guardian rapporte que des avocats montent un dossier de recours collectif auprès du Competition Appeal Tribunal du Royaume-Uni au motif que Buy Box “dupe” les clients pour leur faire payer plus cher qu’ils ne devraient.

L’avocate Julie Hunter explique que la section favorise soit les propres produits d’Amazon, soit les vendeurs qui utilisent les solutions de logistique d’Amazon, et pas les meilleurs prix ou la meilleure qualité de service. Une meilleure affaire pourrait tout à fait se retrouver au fin fond de la page ou même dans un “coin planqué” sur le site.

Lesley Hannah, deuxième avocate principale dans ce dossier, ajoute que les utilisateurs se reposent énormément sur la Buy Box, avec jusqu’à 90 % des achats qui passent par cet espace. “Des millions” d’acheteurs ont très probablement trop payé à cause de cela. Cette pratique violerait aussi les conditions de la juste concurrence en étouffant les vendeurs avec des meilleures offres.

Ce recours collectif chercherait à obtenir 900 millions de livres dommages (environ 1,027 milliard d’euros). Elle englobe tous les résidents du Royaume-Uni qui ont fait des achats sur la plateforme depuis octobre 2016 et ne nécessite pas que vous vous manifestiez pour en faire partie.

Amazon a déclaré dans un communiqué à The Guardian être persuadé que cette action en justice est “infondée”. Le géant américain maintient qu’il soutient tous les vendeurs sur sa marketplace britannique et que “plus de la moitié” des ventes de biens physiques dans le pays passent par des vendeurs indépendants. Amazon n’a pas évoqué explicitement Buy Box. La firme a récemment demandé aux vendeurs de s’opposer à la loi antitrust qui doit empêcher les géants de la tech de conférer à leurs services un avantage déloyal.

Il n’y a aucune garantie que cette action en justice aboutisse à des changements dans la Buy Box d’Amazon. Cependant, ce recours survient alors que le géant fait face à plusieurs accusations d’abus de position dominante pour compliquer la vie des vendeurs tiers. La Californie a récemment poursuivi Amazon au motif que la plateforme sanctionnerait les vendeurs qui proposent des tarifs plus avantageux ailleurs, et la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête sur Amazon pour une potentielle utilisation interdite des données des vendeurs pour lancer des produits concurrents.