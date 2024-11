Amazfit déploie une importante mise à jour gratuite : découvrez les nouvelles fonctionnalités !

Amazfit vient d'effectuer une importante mise à jour logicielle gratuite. Découvrez les nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles sur votre montre connectée.

Tl;dr Amazfit lance de nouvelles fonctionnalités pour ses montres intelligentes.

Le modèle T-Rex 3 propose un mode d’entraînement de force.

L’application Zepp Health a également été améliorée.

Amazfit élargit son éventail de fonctionnalités

Amazfit, producteur de certains de nos accessoires portables préférés, tels que la bague Helio, continue de faire évoluer son offre avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités sur ses montres intelligentes. Notamment, la T-Rex 3, modèle ultra-robuste récemment lancé, propose désormais un mode d’entraînement de force.

Mode d’entraînement de force sur la T-Rex 3

Grâce à la dernière mise à jour du firmware, les propriétaires de T-Rex 3 peuvent bénéficier d’un nouveau mode d’entraînement de force capable de suivre automatiquement quels groupes musculaires sont activés pendant un entraînement et pendant combien de temps. Ce mode surveille également la qualité de vos entraînements de force en utilisant des mesures telles que la continuité, la stabilité et la vitesse.

Nouvelles fonctionnalités pour les randonneurs et les sportifs

Les randonneurs et amateurs de plein air apprécieront la possibilité de télécharger et de sauvegarder des cartes hors ligne pour la navigation. C’est une mise à niveau que je suis ravi de voir dérivée du modèle haut de gamme T-Rex 3 ($279) vers des modèles plus abordables. Les cartes, gratuites à télécharger, comprennent des détails de contour et des instructions de navigation pour vous ramener à votre point de départ en cas de désorientation.

Les modèles Balance et Cheetah Pro bénéficient d’un nouveau mode de suivi Hydro Race, capable de surveiller individuellement les neuf activités physiques différentes impliquées dans ce sport multidisciplinaire. De plus, le modèle Balance supporte maintenant le suivi pour le sport de raquette, le padel.

Améliorations significatives de l’application Zepp Health

En plus de ces nouvelles fonctionnalités sur les montres, l’application compagnon Zepp Health a également reçu une mise à jour majeure. Avec une interface utilisateur épurée et colorée, l’application propose désormais un « Score d’Exertion » quotidien basé sur la récupération et la préparation de l’utilisateur, similaire au « Body Battery » de Garmin et au « Energy Score » de Samsung. De plus, l’application dispose désormais d’un nouveau tableau de bord pour la santé du cœur, regroupant en un seul endroit des mesures telles que la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque, et les niveaux d’oxygène et de glucose dans le sang. Enfin, Zepp Health assure une protection renforcée des données utilisateurs, conforme au RGPD.