Always in Mind : une aventure narrative à travers des paysages mentaux

Inevitable Studios dévoile Always in Mind.

Dans Always in Mind, les joueurs embarquent dans une histoire de passage à l’âge adulte et découvrent que le véritable changement ne peut venir que de l’intérieur. Lorsqu’une chute accidentelle plonge Teddy, 12 ans, dans le coma, il se retrouve propulsé au cœur de son propre subconscient qui abrite un paysage vaste et surréaliste aux possibilités illimitées. Rejoint par un implant d’IA appelé “Proxy”, Teddy doit découvrir les pouvoirs impressionnants de son esprit afin de s’en échapper, sous peine d’être piégé dans ses pensées pour toujours.

Un trailer pour Always in Mind

Cord Smith, fondateur et game director d’Inevitable Studios, a déclaré :

Always in Mind est notre première production et le fruit de notre ambition de créer des expériences authentiques, positives et uniques dont nous pensons que l’industrie vidéoludique et le monde ont besoin en ce moment. En associant des thèmes narratifs puissants à des commandes intuitives et à un gameplay profond orienté vers l’action, nous invitons les joueurs de tous niveaux à vivre des moments époustouflants et réconfortants dont nous espérons qu’ils évoqueront et chériront pendant des années.

Always in Mind sortira exclusivement sur PC via Steam à une date de sortie inconnue. Grâce à des images magnifiques, des caméras dynamiques et une bande-son originale, les joueurs sont totalement immergés et contrôlent parfaitement la narration.