« Alien: Romulus » – Clins d’œil, références et liens avec l’original de 1979

Tl;dr Alien: Romulus est plein de références à la franchise Alien.

Le film introduit des éléments de la série originale et des jeux vidéo.

Des personnages et des éléments clés de l’intrigue sont repris de films précédents.

Le film se termine avec la possibilité d’une suite.

Si vous êtes fan de la saga Alien, le dernier opus, Alien: Romulus, qui est actuellement à l’affiche, ne vous décevra pas. En effet, le film regorge de clins d’œil et de références à la franchise, qui a marqué de son empreinte indélébile la culture populaire depuis sa première apparition sur grand écran il y a quarante-cinq ans.

Un film respectueux de l’histoire de la franchise

Le réalisateur a su s’approprier l’univers de Ridley Scott, en y insérant de nombreux détails et indices qui rappellent les films précédents de la franchise, mais aussi le monde élargi des jeux vidéo. Parmi ces clins d’œil, certains sont de subtiles allusions à l’histoire de la saga, tandis que d’autres sont des liens plus concrets qui contribuent à étoffer l’histoire de la franchise de manière inattendue.

Des personnages familiers

Le personnage de Rook, par exemple, rappelle fortement Ash de Alien. Les deux personnages partagent une ressemblance et une voix similaires, ce qui renforce la continuité avec le film original. De plus, tout comme Ash, Rook se retrouve gravement endommagé mais toujours opérationnel, un sort qui semble être le lot de nombreux autres robots de la série.

Des éléments marquants de la saga repris

En outre, Alien: Romulus reprend des éléments clés de l’intrigue des films précédents. Ainsi, on retrouve les fameuses traversées de conduits d’aération, une scène emblématique de la franchise. De plus, le film introduit un nouveau composé modifié, le sérum, dérivé de l’ADN du Xénomorphe, qui rappelle la substance noire de Prometheus et Alien: Covenant.