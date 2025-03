Alien, Predator, Terminator : le renouveau du slasher par la science-fiction

Alien, Predator et Terminator ont redéfini le genre de l'horreur à la tronçonneuse en y incorporant une touche de science-fiction captivante qui a complètement transformé les standards du genre.

Ces films intègrent des éléments de science-fiction et d’action à la structure classique du slasher.

Ils utilisent également le slasher pour commenter les peurs sociétales de leur époque.

Redéfinition du Slasher par la Science-Fiction

Les images d’un homme masqué armé d’un couteau sont souvent associées au genre slasher. Toutefois, des films de science-fiction tels que Alien, Predator et Terminator ont réussi à révolutionner cette perception en intégrant des éléments de science-fiction et d’action à la structure classique du slasher.

L’innovation de l’horreur

Ces films ont repoussé les limites du slasher traditionnel, en proposant des approches novatrices. Non seulement ils respectent les thèmes souvent associés aux films de slasher, mais ils y intègrent également des thèmes plus couramment associés à la science-fiction. Ainsi, ils permettent de susciter des discussions plus larges sur les peurs sociétales présentes au moment de leur sortie.

Des Slashers pas comme les autres

Alien, le premier de ces trois films à sortir, est sans doute le plus proche d’un film d’horreur traditionnel. Il suit une structure de slasher classique, avec un groupe de travailleurs de la classe ouvrière traqués un à un par un tueur presque invincible, le xénomorphe. Malgré son contexte spatial et son extra-terrestre « slasher », Alien intègre de nombreux éléments horrifiques, comme des morts violentes et des techniques de tournage typiques du genre horrifique, dont les lumières clignotantes, les jumpscares et le jeu d’ombre et de lumière.

Alien et Terminator se servent de l’horreur pour faire un commentaire sociétal. Tout comme l’horreur, la science-fiction est souvent utilisée pour critiquer les défauts du consumérisme et du capitalisme, et pour poser des questions sur l’agence et l’humanité. Ces films permettent donc non seulement de refléter les peurs actuelles de la société, mais aussi de les développer et d’agir en tant qu’avertissement pour l’avenir.

Conclusion

Les films Alien, Predator et Terminator ont réussi à créer un mélange hybride des meilleurs éléments des genres de l’horreur et de la science-fiction. Ils démontrent comment le slasher peut être transformé et adapté pour aborder des thèmes plus profonds et plus complexes. Ces films sont disponibles en streaming en ligne.