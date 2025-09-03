Alden Ehrenreich prêt à replonger dans Star Wars

Malgré les difficultés rencontrées sur Solo: A Star Wars Story, l’acteur Alden Ehrenreich n’exclut pas de reprendre le rôle de Han Solo.

Tl;dr Solo: A Star Wars Story a souffert de conflits en coulisses et d’un contexte défavorable, plaçant Alden Ehrenreich sous une forte pression.

L’acteur a su rebondir avec des rôles variés et ambitieux, montrant sa polyvalence et son talent dans des films comme Oppenheimer ou des productions Marvel.

Alden Ehrenreich envisage un retour dans Star Wars seulement si le projet est la « bonne version », restant prudent après une première expérience difficile.

Le parcours contrarié d’un jeune Han Solo

À l’arrivée de Solo: A Star Wars Story en 2018, le contexte n’était pas favorable. La saga s’essoufflait sous le poids des sorties rapprochées et les remous en coulisses – éviction remarquée de Phil Lord et Chris Miller, choix artistiques contestés – ont terni l’ambiance autour du film. Dès le départ, Alden Ehrenreich héritait d’un défi intimidant : donner un second souffle à un personnage iconique incarné par Harrison Ford. Malgré son engagement, c’est lui qui a cristallisé les critiques d’une production dont les difficultés étaient pourtant bien plus profondes.

Alden Ehrenreich : une étoile qui ne demande qu’à briller

Pourtant, loin de se laisser abattre, Alden Ehrenreich s’est rapidement réinventé. On se souvient encore de son rôle marquant dans Hail, Caesar! des frères Coen, signe précurseur d’un talent polyvalent. Ses performances dans des registres variés – des drames intenses comme Oppenheimer de Christopher Nolan, jusqu’aux productions Marvel telles que Ironheart ou encore Weapons – démontrent la solidité de son jeu et sa capacité à incarner des personnages complexes.

Un retour dans l’univers de Star Wars : une question de sens

L’interrogation demeure : doit-il retourner dans l’univers Star Wars ? Lors d’une récente interview accordée à Collider, l’acteur a confié que l’idée n’était pas exclue – mais uniquement si on lui proposait, selon ses mots : « Il faudrait que ce soit vraiment, vraiment la bonne version ». La prudence transparaît dans ses propos, témoignant des cicatrices laissées par le premier tournage. Il explique aussi que le métier impose parfois de composer avec un climat tendu : « Ton travail en tant qu’acteur… c’est d’utiliser l’énergie qui se dégage autour de toi. Et parfois, cette énergie implique du stress… Donc ça peut être utile parfois. Tant que c’est un environnement où les gens se sentent en sécurité. »

L’équilibre entre fidélité à une franchise et envol personnel

Face aux projets annoncés chez Disney et Lucasfilm (on pense au spin-off sur Lando Calrissian avec Donald Glover), nul doute que la porte pourrait s’ouvrir pour un caméo ou plus. Mais pour beaucoup, l’idée de revoir Ehrenreich replonger dans une telle machine interroge. Sa carrière prend aujourd’hui une trajectoire prometteuse auprès des meilleurs réalisateurs du moment.

Revenir à Star Wars ne serait-il pas, après tout ce chemin parcouru, une voie de garage ? Entre fidélité à la galaxie lointaine et désir d’explorer des horizons nouveaux, le dilemme reste entier pour ce comédien qu’Hollywood semble enfin décidé à reconnaître à sa juste valeur.