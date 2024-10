Alan Wake 2 sur PS5 Pro : une mise à jour offrira un mode 4K avec ray-tracing

Tous les joueurs bénéficieront d'une mise à jour anniversaire gratuite qui ajoutera des fonctionnalités d'accessibilité et des astuces.

Alan Wake 2 : des améliorations pour célébrer son premier anniversaire

Le jeu vidéo Alan Wake 2 s’apprête à fêter sa première année d’existence. À cette occasion, les développeurs de Remedy Entertainment ont prévu de belles surprises pour les joueurs.

Des modes optimisés pour la PS5 Pro

Parmi les nouveautés annoncées, ceux qui joueront sur PS5 Pro pourront bénéficier de modes améliorés. En effet, ces derniers ont été optimisés pour tirer parti de la méthode d’upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony. Grâce à cette technologie, le mode qualité permet d’atteindre une résolution de sortie de 4K, avec des reflets tracés par rayons, même si le nombre d’images par seconde (FPS) reste limité à 30. Le mode performance, quant à lui, offre également une sortie en 4K, sans traçage de rayons, mais avec un compteur FPS qui peut atteindre 60.

Une mise à jour gratuite riche en nouveautés

Mais ce n’est pas tout. Une mise à jour gratuite, prévue pour le jour de l’anniversaire du jeu, promet de nombreuses améliorations et des « cheats ». Parmi les nouveautés annoncées, on retrouve une inversion de l’axe X sur la souris et le clavier, un soutien gyroscopique DualSense, un support haptique pour plus d’objets et le menu Assistance de jeu. Ce dernier comprend des « fonctionnalités » telles que l’invulnérabilité aux dommages, l’immortalité, des munitions illimitées, des batteries de lampe de poche inépuisables et bien plus encore.

Un jeu plus accessible

Si ces ajouts pourraient sembler chaotiques pour certains, ils ont surtout pour objectif de rendre le jeu plus accessible. « Nous ne sommes pas sûrs de ce que vous en pensez, mais cela ressemble à une recette pour le désastre et le chaos, mais c’est ce que certains joueurs veulent. » explique Remedy Entertainment, qui souhaite avant tout améliorer l’accessibilité du jeu, pour le plus grand bonheur de ceux qui peinent avec les schémas de contrôle actuels.

La mise à jour anniversaire sera disponible le 22 octobre, tandis que la date de sortie des améliorations pour la PS5 Pro n’a pas encore été annoncée.