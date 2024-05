Al Pacino va incarner un véritable chef de mafia dans un nouveau thriller

Le thriller Captivated offrira à Al Pacino le rôle de Saro Mammoliti.

Tl;dr Al Pacino jouera dans le thriller Captivated.

Il interprétera Saro Mammoliti, un véritable chef de la mafia.

Pacino est renommé pour ses rôles de gangsters et de criminels.

Ce film s’ajoute à sa longue carrière ponctuée de nombreux prix.

Al Pacino, le retour du maître du thriller

Le célèbre Al Pacino, dont la carrière s’est principalement construite autour de rôles de chefs de la mafia et de gangsters, revient sur le devant de la scène. Il a signé pour jouer dans Captivated, un thriller palpitant qui s’annonce comme son prochain film de gangster.

Katie Holmes, Toby Kebbell & Al Pacino To Star In Thriller 'Captivated', A New Take On The Jean Paul Getty III Kidnapping — Cannes Market https://t.co/o1g0RKsxXZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 18, 2024

Un rôle sur mesure

Il est indéniable que Al Pacino excelle dans les rôles de mobsters et de criminels. Rappelons-nous de The Godfather, souvent considéré comme la meilleure série de films d’Al Pacino, où il a brillamment interprété le rusé et impitoyable Michael Corleone. Sans oublier ses prestations remarquables dans d’autres films du genre, tels que The Devil’s Advocate, Scarface ou encore The Irishman. Ce dernier lui a d’ailleurs valu une nomination pour le prix du meilleur acteur de soutien aux Academy Awards.

Un récit inspiré de faits réels

Pour son prochain projet, l’acteur américain d’origine italienne Al Pacino renoue avec l’univers des chefs de la mafia et des gangsters. Selon Deadline, il a accepté d’interpréter Saro Mammoliti, un véritable chef de la mafia qui a kidnappé le petit-fils d’un homme extrêmement riche. Malheureusement pour Saro, il tombe amoureux de la mère du garçon et est forcé de reconsidérer ses décisions. L’histoire raconte le véritable enlèvement de John Paul Getty III en 1973.

Une carrière saluée par de nombreux prix

La carrière d’Al Pacino, qui l’a vu remporter de nombreux prix, dont un Academy Award, des Prime Emmy Awards, des Golden Globe Awards, et bien d’autres, fait de lui le candidat idéal pour Captivated. Sa renommée et son talent indéniable pour les rôles de gangsters sont autant d’atouts pour ce nouveau film.