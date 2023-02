Ajoutez ces plugins pour des “coups d’oeil” efficaces sur votre Mac

La fonctionnalité Coup d'oeil de macOS est très utile pour avoir des aperçus rapides de vos fichiers. Il est possible de l'agrémenter avec des extensions. En voici quelques-unes.

“Coup d’œil” est l’une des meilleures fonctionnalités de votre Mac. Grâce à celle-ci, vous pouvez sélectionner un fichier et appuyer la barre d’espace pour avoir un aperçu d’une image, voir un texte dans certains fichiers et visualiser certaines informations comme la taille du fichier. Nombreux sont celles et ceux qui utilisent “Coup d’œil” au quotidien pour prévisualiser des fichiers sans devoir les ouvrir complètement. Et vous pouvez installer des plugins pour rendre “Coup d’œil” encore plus utile.

Voir le contenu d’un fichier compressé

BetterZipQL est une excellente app qui permet de voir le contenu de certains formats de fichiers compressé (zip, rar et 7z) aussi facilement que s’il s’agissait de fichiers conventionnels. Une fois l’app installée, allez dans les paramètres et sélectionnez l’onglet “Coup d’œil”. Activez toutes les options pour en profiter pleinement.

Vérifier si les fichiers d’un package sont sûrs

Certaines apps, comme Zoom, sont disponibles sous la forme de package d’install macOS (.pkg). Suspicious Package est une app qui vous permet de vérifier rapidement ce qu’il y a à l’intérieur d’un package sans l’ouvrir. Lorsque vous installez l’app, elle ajoute automatiquement ses fonctionnalités à “Coup d’œil”.

Appuyez sur la barre d’espace après avoir sélectionné un fichier .pkg sur votre Mac et l’app vous dira ce qu’il y a à l’intérieur, si l’app est authentifiée par Apple ainsi que des informations concernant le développeur. Suspicious Package peut aussi vous donner un aperçu des fichiers image disque (.dmg), mais pas via son plugin “Coup d’œil”.

Prévisualiser un ebook

Pour avoir un aperçu rapide d’un ebook avant de commencer à lire, installez le plugin Spotlight baptisé epub-quicklook. Les instructions d’installation sur la page GitHub sont faciles à suivre, mais macOS pourrait bloquer le plugin à l’initialisation. Vous pouvez contourner ce blocage en allant dans Réglages du système > Confidentialité et sécurité et en lançant le plugin manuellement. Une fois installé, appuyez sur la barre d’espace avec n’importe quel fichier epub sélectionné pour un aperçu rapide de la couverture et son introduction.

Visualiser le contenu d’un fichier torrent

Par défaut, macOS ne vous permet pas de visualiser le contenu d’un fichier torrent. Normalement, vous devez ajouter le fichier dans un client torrent, comme Transmission, pour voir la liste complète des fichiers via cette app. BitTorrent QuickLook Generator vous évite tout cela, pour pouvoir tout voir simplement avec la barre d’espace.

Téléchargez l’app, installez-la, sélectionnez un fichier torrent et appuyez sur la barre d’espace. Vous verrez alors la liste de tous les fichiers à l’intérieur. Souvenez-vous, c’est utile pour vérifier d’éventuels doublons, pas pour s’assurer de la sécurité des fichiers en eux-mêmes. N’importe qui peut renommer des fichiers dans un torrent pour dissimuler un malware.

De meilleurs aperçus pour les fichiers vidéo

macOS n’est pas très doué avec les aperçus des fichiers vidéo, comme le mkv. Vous pouvez corriger cela en installant QLVideo. Une fois fait, lancez l’app une fois et cliquez sur le bouton Rafraîchir dans l’app.

Ensuite, sélectionnez un fichier vidéo qui n’a pas d’aperçu (.mkv, .avi ou .webm) et appuyez sur la barre d’espace. Vous verrez désormais plusieurs captures extraites du fichier, pour pouvoir évaluer la qualité de la vidéo rapidement. Vous verrez aussi que ces fichiers ont désormais des aperçus dignes de ce nom et non plus l’icône de l’app du lecteur vidéo par défaut.