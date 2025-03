AI Phone : un smartphone qui réinvente l’assistance numérique

Deutsche Telekom mise sur l’IA pour imposer son AI Phone comme une alternative aux géants du secteur, en s’appuyant sur l’expertise de Perplexity.

Un smartphone conçu autour de l’IA

Deutsche Telekom (DT) a annoncé son projet de « AI Phone » lors du Mobile World Congress à Barcelone. Conçu en partenariat avec Perplexity, Picsart et d’autres acteurs de la tech, ce téléphone vise à offrir une expérience optimisée par l’IA. L’appareil intégrera notamment Magenta AI, l’assistant développé par DT, et des services d’IA comme Google Cloud et ElevenLabs. Destiné d’abord au marché européen, il sera commercialisé à moins de 1 000 dollars à partir de 2026. DT reste discret sur les caractéristiques techniques du téléphone, mais les premières images suggèrent une version modifiée d’Android. L’objectif est de proposer une interaction plus fluide avec l’IA, intégrée directement à l’interface utilisateur. Grâce à cette approche, Deutsche Telekom espère séduire un large public, notamment ceux qui utilisent déjà ses services télécoms. L’enjeu est donc de combiner accessibilité et innovation technologique.

Du moteur de recherche à l’assistant intelligent

Perplexity, valorisée à environ 9 milliards de dollars, évolue d’un simple moteur de recherche basé sur l’IA vers un véritable assistant capable d’agir pour l’utilisateur. Son PDG, Aravind Srinivas, a précisé que l’IA pourra réserver des vols, envoyer des emails et passer des appels. Cette transition vers un service plus proactif pourrait différencier Perplexity de concurrents comme OpenAI et Google, qui dominent aujourd’hui le marché de l’IA générative. L’intégration de Perplexity à un smartphone marque une étape stratégique pour la startup, qui cherche à élargir son influence. En rendant ses fonctionnalités disponibles dès l’écran de verrouillage, elle espère capter une nouvelle clientèle. Cette approche s’inscrit dans une tendance où l’IA devient un assistant personnel omniprésent. Si cette vision se concrétise, Perplexity pourrait devenir un acteur majeur de l’écosystème mobile.

Les ambitions de Deutsche Telekom

Les opérateurs télécoms cherchent depuis longtemps à rivaliser avec les géants de la tech comme Apple et Google, qui monopolisent le marché des smartphones et des applications. Avec cet AI Phone, DT espère reprendre la main sur la relation client et générer de nouvelles sources de revenus. Ce projet fait suite à une collaboration avec Perplexity initiée en avril 2024 et reflète une volonté d’innover dans un secteur largement dominé par quelques grandes marques. DT mise sur l’IA pour se différencier et apporter une valeur ajoutée à ses utilisateurs. Magenta AI sera disponible sous forme d’application pour les clients DT, même sans l’AI Phone. Cette stratégie montre que l’opérateur veut maximiser l’adoption de son assistant en s’appuyant sur son parc de 300 millions d’abonnés. En diversifiant ses offres, DT espère s’imposer comme un acteur clé de l’IA mobile et renforcer sa position sur le marché européen.

Un pari risqué mais ambitieux

Le marché des smartphones est difficile à pénétrer, comme l’ont prouvé les échecs de grandes entreprises telles que LG. L’AI Phone de DT devra convaincre face à une concurrence féroce et à l’hégémonie d’Android et iOS. Cependant, l’intégration poussée de l’IA directement sur l’écran de verrouillage et dans les interactions quotidiennes pourrait séduire les utilisateurs en quête d’un assistant intelligent toujours disponible. Reste à voir si cette initiative marquera un tournant pour le secteur ou si elle rejoindra la liste des tentatives infructueuses.