Agent Carter : l’annulation qui a tout changé pour Marvel

Annulée après deux saisons, Agent Carter a pourtant laissé une marque indélébile sur le MCU.

Tl;dr La série Agent Carter, bien que courte et annulée après deux saisons, a marqué l’ère post-Iron Man du MCU.

Elle a permis à Eric Pearson de s’imposer comme scénariste influent, contribuant ensuite à des films majeurs comme Thor: Ragnarok et Fantastic Four: First Steps.

Malgré son annulation, l’impact de la série perdure à travers Peggy Carter et l’influence durable de ses contributeurs sur le MCU.

Un héritage inattendu pour le Marvel Cinematic Universe

Si l’on évoque les débuts de l’ère post-Iron Man, il est facile d’oublier que le Marvel Cinematic Universe n’a cessé d’expérimenter au fil des années. Bien avant l’avènement de Disney+ et la multiplication des séries interconnectées, certains projets annexes tentaient déjà de s’imposer auprès du public. Parmi eux, Agent Carter, qui se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale et centrée sur Peggy Carter (Hayley Atwell) en tant qu’agente de renseignement américaine, occupe une place singulière dans la mémoire collective.

L’éclosion discrète d’un pilier du MCU

À première vue, l’annulation rapide de Agent Carter – seulement deux saisons et 18 épisodes – pourrait laisser croire à un échec. Pourtant, cette série a permis à un scénariste alors peu connu du grand public, Eric Pearson, de s’imposer durablement chez Marvel Studios. Son parcours débute avec les « Marvel One-Shots », ces courts-métrages bonus qui accompagnaient jadis les DVD et Blu-ray du MCU. Sa plume aiguisée lui ouvre ensuite les portes d’Agent Carter, où il intervient en tant que scénariste et responsable éditorial, contribuant ainsi à décrocher à la série une impressionnante note de 96% sur Rotten Tomatoes pour la saison inaugurale.

Après l’arrêt prématuré de la série – survenu en mai 2016, peu après la conclusion du triptyque original Captain America –, Pearson reste fidèle à l’univers Marvel. Il affine quelques scripts (par exemple pour Ant-Man ou Spider-Man: Homecoming) avant de signer son nom sur un succès retentissant : Thor: Ragnarok. Depuis, son influence ne cesse de croître. Récemment, alors que le MCU peine à retrouver ses sommets face à la concurrence revitalisée de DC et aux chiffres décevants du box-office, Eric Pearson co-écrit coup sur coup deux réussites attendues : Thunderbolts* et The Fantastic Four: First Steps.

Une annulation mal comprise mais une influence persistante

Comment expliquer alors le sort réservé à Agent Carter ? Malgré des critiques dithyrambiques et le charisme indéniable de Hayley Atwell, le public n’a pas suivi. Certains avancent que son éloignement thématique par rapport au reste du MCU aurait rebuté aussi bien les néophytes que les aficionados en quête d’un lien direct avec les films principaux. Résultat : faible audience… et rideau tiré après seulement deux ans.

Pour autant, l’impact demeure tangible. Non seulement Atwell continue d’incarner Peggy Carter dans divers projets – citons sa voix dans What If…?, son apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sans oublier ses rôles marquants chez Netflix ou dans Mission: Impossible –, mais elle devrait revenir dans le prochain Avengers: Doomsday. La preuve ultime qu’un projet peut s’arrêter tôt tout en laissant une empreinte durable.

Des voix discrètes mais essentielles au MCU

On a souvent tendance à mettre en avant les grands noms qui gravitent autour du MCU. Pourtant, ce sont parfois les acteurs plus discrets, comme Eric Pearson ou Hayley Atwell, qui assurent la cohérence narrative au fil des années. Grâce à leur régularité et leur inventivité, ils ancrent durablement le Marvel Cinematic Universe comme une référence incontournable de la culture populaire contemporaine.