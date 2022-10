Age of Mythology Retold, un remaster pour le spin-off sur les mythologies antiques

"Les Dieux reviendront. Les héros se soulèveront. Les légendes s’affronteront."

Michael Mann, responsable du studio américain World’s Edge, a annoncé le développement d’Age of Mythology Retold :

Nous savons que la communauté du jeu attendait patiemment une Definitive Edition et nous comptons bien leur offrir. Nous travaillons pour vous proposer tout ce qui faisait la grandeur du titre d’origine, avec des graphismes mis à jour, des fonctionnalités inédites et plus encore.

Un trailer pour Age of Mythology Retold

Commercialisé en 2002 sur PC, Age of Mythology a apporté une touche de fantaisie à la formule classique d’Age of Empires, avec des cultures jouables basées sur la mythologie grecque, égyptienne et nordique. Les joueurs pouvaient créer des unités mythiques en dépensant une nouvelle ressource appelée “faveur”, qui était obtenue en priant ou en honorant un dieu de leur choix. De nouvelles cultures, les Atlantes et les Chinois, ont été ajoutées par la suite dans des extensions ainsi que la possibilité d’invoquer des Titans énormes et destructeurs.

A noter qu’Age of Mythology a bénéficié d’une réédition nommée Extended Edition en 2014. Celle-ci proposait un certain nombre de mises à jour, notamment le support de Twitch et des améliorations graphiques.