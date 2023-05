AEW : Fight Forever, le catch arcade de Yuke’s arrive cet été

Prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam), AEW : Fight Forever se veut être jeu de catch typé arcade qui renoue avec l'âge d'or du genre.

Salué pour son approche rétro, ses animations faites à la main et son côté arcade nostalgique, AEW : Fight Forever offre aux passionnés de catch la possibilité d’exécuter les mouvements de lutte les plus récents et vus au sein des programmes de l’AEW dans divers types de matchs (ingle, Tag-Team, Three-Way, Four-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights-Out, Exploding Barbed Wire Death), en mode carrière et même en multijoueur.

Tony Khan, directeur général et responsable de la création au sein de l’All Elite Wrestling, a déclaré :

Depuis que nous avons fait notre première annonce, les fans du monde entier ont manifesté une passion débridée pour le lancement de Fight Forever, et l’AEW a prouvé, grâce à ses intrigues passionnantes et à ses combats percutants, que les bonnes choses viennent à point à qui sait attendre. Avec Fight Forever, notre équipe de classe mondiale a créé une ambiance authentique et nostalgique des jeux de catch du passé, avec la créativité inégalée dont fait preuve l’AEW. Le 29 juin prochain, nos fans auront enfin droit à un jeu de catch alternatif sur console next-gen, une alternative dont ils avaient grand besoin. L’AEW a les plus grands fans de la planète, et je suis impatient qu’ils découvrent cette nouvelle façon de s’engager avec nos stars.

AEW : Fight Forever, entre arcade et âge d’or du catch

Pour mémoire, AEW : Fight Forever est conçu dans la même veine que le classique WWF No Mercy de la Nintendo 64 grâce à une collaboration entre l’AEW et le game director Hideyuki “Geta” Iwashita.

Le vice-président exécutif de l’AEW, Kenny Omega, a ajouté :