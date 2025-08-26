Adam Scott, vedette de « Severance », a failli abandonner sa carrière après un revers chez HBO

Adam Scott, aujourd’hui salué pour son rôle dans Severance, a failli abandonner sa carrière d’acteur après avoir été écarté d’une série télévisée majeure produite par HBO, un épisode marquant de son parcours professionnel.

Tl;dr Adam Scott a failli arrêter après avoir perdu un rôle clé.

Il a ensuite joué dans « Six Feet Under » comme invité.

Sa carrière a décollé avec « Parks and Recreation » et « Severance ».

Des débuts discrets à la consécration avec « Severance »

Difficile d’imaginer Adam Scott songer à tout abandonner, alors qu’il fait aujourd’hui figure de référence sur le petit écran. Pourtant, avant que son visage ne devienne familier grâce à des séries telles que « Parks and Recreation » ou plus récemment « Severance », l’acteur californien a traversé le doute. Ce questionnement, il le doit à un échec : l’absence du rôle principal dans une série phare des années 2000.

L’audition qui aurait pu tout changer

À l’aube des années 2000, Scott n’est encore qu’un second rôle régulier. Lorsqu’il passe l’audition pour camper David Fisher dans la série culte « Six Feet Under », il sent que tout pourrait basculer. Mais le destin en décide autrement : c’est finalement Michael C. Hall qui décroche ce personnage complexe, entre drames familiaux et quête identitaire. L’impact de ce revers n’est pas anodin ; comme il le confie à Amy Poehler dans le podcast « Good Hang », cette déception lui donne envie de tourner la page du métier : « C’était celle-là… Je me suis vraiment demandé si je n’allais pas arrêter. »

Coup du sort et retour inattendu chez les Fisher

Ironie du sort, quelques saisons plus tard, les producteurs de « Six Feet Under » font appel à lui pour un rôle secondaire : celui de Ben, éphémère compagnon de David. Sur un ton teinté d’autodérision, Scott évoque ce paradoxe singulier – avoir auditionné sans succès pour un personnage, avant de partager une scène intime avec lui sous les traits d’un autre : « C’était dur… Mais aussi formateur. » Leur baiser à l’écran reste même une anecdote rare dans le milieu.

D’une traversée du désert aux Emmy Awards

Après cet épisode amer, la persévérance finit par payer. Si sa carrière débute discrètement – quelques apparitions dans « Star Trek: First Contact » ou « Hellraiser: Bloodline » dès 1996 –, c’est véritablement son entrée dans la comédie municipale « Parks and Recreation » qui propulse sa notoriété. Puis viendra la consécration : deux nominations aux Emmy Awards pour son double jeu bouleversant dans « Severance ». Cette série pousse sa partition jusqu’à l’extrême : jouer simultanément deux versions de Mark Scout – l’« innie », dévoué à une entreprise mystérieuse, et l’« outie », accablé par le chagrin.

À y regarder de plus près, ce sont peut-être ces détours et ces refus – douloureux, mais essentiels – qui ont forgé la trajectoire unique d’Adam Scott.