A Plague Tale : Requiem revient sur consoles et PC avec un mode performance

Asobo Studio améliore le rendu visuel et la fluidité de A Plague Tale : Requiem.

Disponible par le biais du patch 1.005.000 (requiert 40,545 Go d’espace libre), le mode performance permet de jouer aux versions PS5 et Xbox Series X de A Plague Tale : Requiem en 60fps. Asobo Studio précise par ailleurs :

🐀 Watch your step, rats are still after you!

Performance mode is now available for #PS5 and #XboxSeriesX #APlagueTaleRequiem @APlagueTale https://t.co/clDnlVM1MR

— Asobo Studio ✈️🐀 (@AsoboStudio) May 10, 2023