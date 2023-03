Pégases 2023 : A Plague Tale Requiem d’Asobo Studio domine la quatrième édition

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a récompensé les meilleures productions françaises (et étrangères) avec les Pégases du Jeu Vidéo.

Avec le triplé meilleur jeu vidéo, meilleur jeu indépendant et meilleur premier jeu vidéo, Stray de BlueTwelve Studio devance Asobo Studio comme grand gagnant des Pégases 2023, malgré la domination de A Plague Tale : Requiem, suite directe de A Plague Tale : Innocence, avec quatre prix.

Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo

Dinga Bakaba, lauréat de l'édition 2022 pour Deathloop, remet le Pégase du Meilleur Jeu Vidéo à Stray de BlueTwelve Studio

Swann Martin-Raget, producteur chez BlueTwelve Studio, a déclaré :

C’est une aventure humaine, technique et artistique de sortir un jeu et d’avoir cette reconnaissance. C’est incroyable ! C’est une grande fierté de faire partie des jeux français qui rayonnent à l’étranger. On espère que tout sera fait pour soutenir cette dynamique.