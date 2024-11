9 nouvelles séries TV à ne pas manquer cette semaine sur Netflix, Apple TV et plus encore (11-17 nov.)

Découvrez les 9 nouvelles séries télé à ne pas manquer cette semaine sur Netflix, Apple TV et plus encore (du 11 au 17 novembre).

Tl;dr Nouvelles séries TV à découvrir cette semaine.

Des séries bien-aimées reviennent sur nos écrans.

Des événements en direct à ne pas manquer sur Netflix.

Des soirées plus longues et plus froides pour de nouvelles séries

Que faire pour profiter de ces longues et froides soirées d’hiver ? Pourquoi ne pas se blottir sur le canapé et découvrir les nouvelles séries TV disponibles sur Netflix, Apple TV Plus et d’autres services de streaming, sans oublier les chaînes de télévision traditionnelles et câblées ?

Retrouvez vos séries préférées

Cette semaine, plusieurs favoris du public sont de retour sur nos écrans : « Cobra Kai » saison 6 partie 2, « Silo » saison 2 et « Bad Sisters » saison 2. De nouvelles séries très attendues font également leur apparition, dont « Dune : Prophecy », « Landman » et « Cross ». Voici notre guide des nouvelles séries TV à ne pas manquer cette semaine.

Découvrez de nouvelles aventures

La comédie/thriller criminelle et délicieusement drôle « Bad Sisters » reprend deux ans après que les sœurs Garvey aient planifié le meurtre de leur beau-frère, John Paul. Dans « Cross », l’adaptation par Amazon des livres d’Alex Cross de James Patterson, nous suivons le détective brillant et psychologue légiste de D.C. qui est particulièrement doué pour pénétrer dans l’esprit des tueurs et de leurs victimes. Enfin, si vous êtes nostalgique de « Shogun », la mini-série historique « Say Nothing » pourrait vous plaire. Basée sur le livre non romanesque de Patrick Radden Keefe, elle se déroule à Belfast pendant une période connue sous le nom de « Troubles ».

Ne manquez pas les événements en direct sur Netflix

Le dernier événement en direct de Netflix oppose Jake Paul à la légende Mike Tyson dans un match de boxe poids lourds qui se déroulera au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. Avant leur face-à-face, trois combats sont au programme : Katie Taylor contre Amanda Serrano (championnat du monde junior poids welter féminin), Neeraj Goyat contre Whindersson Nunes (six rounds, poids moyen) et Mario Barrios contre Abel Ramos (12 rounds, titre welter WBC).

Et bien plus encore…

Enfin, n’oubliez pas de consulter notre guide des films de Noël Hallmark 2024, notre liste des 5 meilleures émissions similaires à « Disclaimer » et notre comparatif des meilleurs services de streaming TV en direct pour remplacer le câble. Il y a tellement de choses à voir et à faire, alors profitez de ces longues soirées pour vous détendre et vous divertir avec ces nouvelles séries et événements télévisés.