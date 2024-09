7 séries Netflix sous-cotées à voir en septembre 2024

Ces séries sous-estimées sur Netflix méritent d'être davantage mises en lumière. Ne trouvez-vous pas qu'il est temps de leur donner la reconnaissance qu'elles méritent ?

Des trésors cachés dans la bibliothèque Netflix

Netflix, la plateforme de streaming populaire, est un véritable labyrinthe de contenus. Parmi les innombrables séries qu’elle propose, certaines, malgré leur qualité, passent malheureusement inaperçues. Face aux titres populaires tels que « The Perfect Couple » ou « Emily in Paris », ces joyaux méconnus peinent à trouver leur public.

Des récits captivants à découvrir

Derrière ces titres moins connus se cachent pourtant des récits passionnants, des personnages complexes et des rebondissements inattendus qui n’ont rien à envier aux plus grands succès de Netflix. Du thriller sombre se déroulant dans l’Arctique à l’aventure historique évoquant « Game of Thrones » avec des pirates, ces séries offrent une diversité de genres et de thèmes.

Séries sous-estimées à ne pas manquer

Voici donc une liste non-exhaustive de séries à découvrir absolument sur Netflix :

« The Terror » , un thriller effrayant basé sur une véritable expédition navale britannique dans l’Arctique au XIXe siècle.

, un thriller effrayant basé sur une véritable expédition navale britannique dans l’Arctique au XIXe siècle. « Kevin Can F*** Himself » , une comédie dramatique qui revisite le format traditionnel de la sitcom.

, une comédie dramatique qui revisite le format traditionnel de la sitcom. « Black Sails » , une série d’aventures sur la piraterie, préquelle du classique « L’Île au trésor ».

, une série d’aventures sur la piraterie, préquelle du classique « L’Île au trésor ». « Ripley », un thriller psychologique suivant la vie de Tom Ripley, un escroc et manipulateur hors pair.

Ces séries, bien que sous-estimées, offrent une expérience de visionnage unique et captivante, et méritent amplement d’être explorées. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez à chercher quelque chose de nouveau à regarder sur Netflix, n’hésitez pas à délaisser les titres populaires pour plonger dans ces trésors cachés.