6 raccourcis clavier Mac à utiliser au quotidien

Comme Windows, Mac regorge de raccourcis clavier. Certains sont plus intéressants que d'autres, évidemment. En voici 6 à connaître et utiliser au quotidien.

Peu importe ce que vous faites sur votre Mac, il y a de fortes chances que vous utilisiez les touches spéciales de votre clavier, les touches Commande et Option, les plus importantes, finalement. En effet, ces touches permettent de réaliser des raccourcis très intéressants. Les plus basiques et les plus répandus sont très certainement celui qui permet de Copier (Cmd + C) et de Coller (Cmd + V), mais il y en a de bien plus compliqués.

Avec la touche Commande, vous pouvez réaliser de très nombreuses actions, et il s’avère que la touche est bien plus puissante que vous ne pourriez le penser. Même si vous êtes un utilisateur de Mac de longue date, que vous pensez tout connaître ou presque, voici six raccourcis clavier, assez simples finalement, qui pourront vous aider au quotidien.

1. Naviguer dans les fenêtres ouvertes sur votre bureau

Le raccourci Cmd + Tab permet de naviguer entre les fenêtres ouvertes sur votre bureau. Tant que la fenêtre est ouverte et pas minimisée dans votre dock, rester appuyé sur Cmd + Tab affiche une fenêtre avec toutes vos apps ouvertes. Restez appuyé sur la touche Cmd et appuyez sur Tab pour naviguer entre les apps. En relâchant la touche Cmd, vous remettrez au premier plan l’app sélectionnée.

2. Cacher la fenêtre ouverte sur votre bureau

Plutôt que de minimiser votre fenêtre avec la petite icône jaune en haut à gauche, vous pouvez la cacher facilement et rapidement avec le raccourci Cmd + H. Contrairement à l’action de minimisation, le raccourci cache la fenêtre sur le bureau et dans le dock, sans la fermer complètement. Pour la rouvrir, cliquez sur l’icône de l’app sur votre dock ou ailleurs. Et si vous voulez cacher toutes les fenêtres excepté celles qui est ouverte, vous pouvez utiliser Option + Cmd + H.

3. Faire apparaître Spotlight pour chercher un fichier ou une app

La recherche Spotlight est l’une des fonctionnalités les plus puissantes sur Mac. Faites-la apparaître, tapez ce que vous cherchez et regardez les résultats. Vous pouvez utiliser la petite loupe dans la barre de menu pour afficher la recherche Spotlight, mais ce raccourci clavier est bien plus simple et accessible : Cmd + Espace.

4. Surligner l’URL dans le navigateur pour la partager rapidement

D’ordinaire, pour partager une adresse web, vous double-cliquez dans la barre d’adresse et copiez le texte sélectionné dans votre presse-papier. Il y a une méthode plus rapide : Cmd + L. Cela vient sélectionner immédiatement le contenu de la barre d’adresse dans Safari, Chrome ou un autre navigateur web, qu’il s’agisse de l’URL du site sur lequel vous êtes ou de ce que vous venez d’y taper. Vous pouvez alors taper sur Cmd + C pour copier ce texte et le coller où vous le souhaitez.

5. Rouvrir un onglet fermé dans votre navigateur

Vous connaissez probablement Cmd + T dans votre navigateur, pour ouvrir un nouvel onglet, mais il y a un raccourci pour rouvrir le dernier onglet fermé. Appuyez sur Cmd + Maj + T et le dernier onglet fermé, accidentellement ou non, sera rouvert. Et si vous avez fermé plusieurs onglets et que vous voulez tous les rouvrir, vous pouvez continuer d’appuyer sur Cmd + Maj + T pour en rouvrir plusieurs.

6. Ouvrir quelque chose de nouveau dans les apps natives Apple

Le raccourci Cmd + N est vraiment sous-utilisé. S’il est universellement connu pour ouvrir une nouvelle fenêtre dans de nombreuses applications populaires, sur votre Mac, le raccourci Cmd + N permet d’ouvrir un nouvel email dans Mail, un nouveau message dans iMessage, une fenêtre dans Safari, une note dans Notes, un événement dans Calendrier et bien davantage. Essayez dans vos apps favorites et regardez ce que ce raccourci peut faire pour vous.