5 superproductions Netflix à découvrir pour ce printemps 2025

Cinq films et séries Netflix parmi les plus attendus de ce printemps 2025.

Tl;dr Le printemps apporte de nouveaux titres prometteurs sur Netflix.

Netflix annonce des séries et films très attendus pour le printemps 2025.

Les principales séries à venir sont « Karma », « Black Mirror » saison 7, et « The Eternaut ».

C’est officiel, le printemps est là, et avec lui, l’excitation de découvrir les plus grands films et séries qui arrivent sur Netflix cette saison.

Un Printemps Prometteur sur Netflix

Malheureusement, le printemps ne marquera pas le retour tant attendu de séries préférées comme « Squid Game » saison 3, « Stranger Things » saison 5, ou « Wednesday » saison 2. Cependant, cela laisse la place à de nouveaux titres pour briller sous les projecteurs, et cette nouvelle programmation semble véritablement prometteuse.

Des Sorties de Séries et Films Attendus

Netflix a pour habitude de produire autant de contenu que possible, je garde donc mes attentes en échec. Mais avec l’arrivée dans les prochaines semaines de la saison 7 de « Black Mirror », du nouveau thriller d’action de Tom Hardy, et d’une série de science-fiction décrite comme une rencontre entre « The Last of Us » et « Fallout », j’ai bon espoir pour ce printemps.

Les Tops de la Saison à Venir

Voici donc les cinq plus gros films et séries Netflix que j’attends avec impatience pour le printemps 2025.

‘Karma’

Le nouveau thriller policier de Netflix, « Karma », est l’une des séries que j’attends le plus cette année. La nouvelle bande-annonce, qui met en scène Park Hae-soo, la star de « Squid Game », rend cela encore plus excitant. Inspirée par le webtoon Kakao « Karma », cette série suit six personnes liées par un cycle inévitable de karma, chacune façonnée par leurs propres décisions impulsives et imprudentes. Disponible sur Netflix à partir du 4 avril.

‘Black Mirror’ saison 7

Depuis la sortie de la première bande-annonce de la saison 7 de « Black Mirror », mon excitation est à son comble. Cette nouvelle saison offre un aperçu très glaçant des derniers cauchemars dystopiques de la série. Disponible sur Netflix à partir du 10 avril.

‘Bullet Train Explosion’

Le prochain thriller de Netflix, « Bullet Train Explosion », semble être un véritable feu d’artifice. Situé à bord d’un train à grande vitesse qui traverse le Japon, il suit un groupe de passagers pris dans une situation de vie ou de mort lorsqu’une bombe est découverte à bord. Disponible sur Netflix à partir du 23 avril.

‘Havoc’

Dès que j’ai entendu dire que Netflix allait avoir un thriller d’action avec Tom Hardy, j’étais enthousiaste. Disponible sur Netflix à partir du 25 avril.

‘The Eternaut’

Une émission qui a été sur mon radar pendant un certain temps est « The Eternaut », surtout parce qu’elle a été comparée à « The Last of Us » et « Fallout ». Disponible sur Netflix à partir du 30 avril.