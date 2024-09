5 comédies pour ados encore meilleures qu’Incoming, le hit de Netflix

Ces cinq comédies pour adolescents surpassent largement le succès de Netflix. Ces films sont-ils déjà dans votre liste de visionnage ?

Tl;dr « Incoming », une comédie pour adolescents sur Netflix, reçoit des critiques mitigées.

Cinq alternatives supérieures sont suggérées : « Superbad », « Dazed and Confused », « Risky Business », « Bottoms », et « American Pie ».

Chaque film offre une interprétation unique de l’expérience adolescente.

Les films sont disponibles à la location ou à l’achat sur Apple et Amazon, ou à regarder sur Prime Video.

Netflix : « Incoming » et cinq alternatives encore meilleures

Depuis sa sortie sur Netflix, la comédie pour adolescents « Incoming » a suscité un vif intérêt, se hissant à la première place du Top 10 des films de la plateforme. Cependant, malgré l’excitation autour de l’histoire de quatre amis vivant leur première fête au lycée, la critique n’a pas ménagé le film. Avec ses personnages agaçants, un scénario brouillon et un humour plutôt dégoûtant qu’amusant, « Incoming » a reçu un faible score de 27% sur Rotten Tomatoes. Pour ceux qui cherchent une alternative, voici cinq comédies pour adolescents qui captent avec plus de justesse l’humour et l’humiliation de l’époque du lycée.

1. « Superbad »

« Superbad », réalisé par Greg Mottola en 2007, est souvent invoqué pour sa représentation authentique de l’adolescence. Bien que les personnages principaux soient des seniors au lycée, ils sont aussi des outsiders maladroits qui espèrent se faire remarquer grâce à leur invitation à une grande fête. Avec un humour grivois qui découle d’un enthousiasme sincère, « Superbad » réussit à maintenir l’amitié centrale au cœur de l’intrigue, dépassant ainsi de loin le film « Incoming ».

2. « Dazed and Confused »

La comédie de Richard Linklater, « Dazed and Confused », offre une plongée nostalgique dans le lycée des années 1970. À travers une journée et une nuit à Austin, Texas, le film suit un large éventail de personnages, des athlètes aux marginaux, tous cherchant à s’amuser, à se détendre et à oublier, pour un temps, l’angoisse existentielle du futur.

3. « Risky Business »

« Risky Business », avec Tom Cruise, est un film qui va au-delà de la simple image populaire du personnage de Cruise dansant sans pantalon. Alors que Joel Goodsen fait la fête chez lui en l’absence de ses parents, sa bonne humeur insouciante se transforme en une leçon sur le vide de l’ambition. Le film offre un message pessimiste dans le cadre d’une comédie noire divertissante.

4. « Bottoms »

« Bottoms », quant à lui, offre une perspective chaotique et queer sur les éléments classiques de la comédie adolescente. Au lieu d’organiser une grande fête, les personnages principaux, PJ et Josie, créent un club de combat pour attirer l’attention des élèves populaires.

5. « American Pie »

Enfin, « American Pie« reste un classique de la fin des années 90. Le film, plein de personnages secondaires mémorables, suit les aventures de quatre amis déterminés à perdre leur virginité avant le bal de fin d’année.

Chacun de ces films offre une interprétation unique et authentique de l’expérience adolescente, loin des clichés et de l’humour douteux de « Incoming ». Alors, la prochaine fois que vous cherchez une comédie pour adolescents sur Netflix, pourquoi ne pas envisager l’une de ces alternatives supérieures ?