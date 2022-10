American Pie : un reboot avec une nouvelle approche

Basé sur l'histoire originale, le nouveau film d'American Pie est présenté comme une vision moderne de la comédie sexuelle.

Sujata Day, actrice de la série télévisée Insecure et réalisatrice de Definition Please, va développer et écrire un nouveau volet de la licence American Pie pour Universal 1440 Entertainment, une branche de production de Universal Filmed Entertainment Group. Le but serait de proposer une vision moderne du célèbre teen movie sans les personnages principaux Jim, Kevin, Oz, Finch et Stifler avec un point de vue plus féminin qu’autrefois.

Le film original de 1999, écrit par Adam Herz et réalisé par Paul Weitz, a rapporté plus de 235 millions de dollars dans le monde entier et a donné naissance à trois suites avec le même casting (Jason Biggs, Chris Klein, Alyson Hannigan, Natasha Lyonne, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas, Seann William Scott, Eugene Levy, Shannon Elizabeth et Jennifer Coolidge), ainsi qu’à une série dérivée American Pie Presents (cinq films à ce jour – Band Camp, The Naked Mile, Beta House, The Book of Love et Girls’ Rules) de la division Home Entertainment d’Universal.

La carrière de Sujata Day a débuté devant la caméra, et elle est surtout connue à l’écran pour son rôle récurrent de Sarah, employée de We Got Y’all, dans la série Insecure de HBO (elle avait auparavant participé à la websérie The Misadventures of Awkward Black Girl d’Issa Rae). Son premier long métrage, Definition Please, dans lequel elle joue le rôle d’une ancienne championne de concours d’orthographe qui renoue avec sa famille éloignée, a remporté le grand prix du jury pour le meilleur long métrage narratif au CAAM Fest de San Francisco, le meilleur long métrage au Indian Film Festival de Cincinnati, le prix de la meilleure première réalisation au South Asian Film Festival of America et le prix spécial du jury pour Fresh Narrative Voice au Los Angeles Asian Pacific Film Festival, ainsi que le prix du meilleur long métrage narratif aux Next Generation Indie Film Awards.