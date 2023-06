33 Immortals : un roguelike d’action jouable à… 33 joueurs

Le studio canadien Thunder Lotus Games dévoile 33 Immortals.

Dans 33 Immortels, les joueurs incarnent des âmes damnées qui se rebellent contre le jugement dernier de Dieu. Le matchmaking rapide et transparent du jeu lance 33 joueurs dans des raids coopératifs roguelike percutants, une réimagination radicalement simplifiée de l’expérience MMO que Thunder Lotus Games a baptisée “pick-up and raid”. Les joueurs optimisent leurs constructions en fonction de leur style de jeu, en mélangeant et en associant des armes, des avantages et des améliorations permanentes afin d’améliorer constamment les chances de leur rébellion de résister à la colère de Dieu. Par-dessus tout, 33 Immortels encourage activement les joueurs à collaborer tout au long des runs, afin de s’assurer que le groupe le plus large et le plus fort possible survive aux hordes ennemies et l’emporte dans les combats de boss époustouflants.

Un trailer pour 33 Immortals

Stephan Logier, directeur créatif chez Thunder Lotus Games, a déclaré :

Nous sommes impatients de montrer aux joueurs ce que nous avons préparé ces dernières années. C’est une période passionnante pour notre studio. L’équipe en charge de 33 Immortals est particulièrement fière de s’appuyer sur les forces du studio, en étendant les expériences immersives dessinées à la main de Thunder Lotus à une toile multijoueur plus large. Nous espérons que les fans nous rejoindront lors de la bêta et de l’accès anticipé pour nous aider à faire de ce jeu quelque chose de vraiment spécial.

33 Immortals sortira en 2024 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Microsoft Store). Il sera également disponible dès son lancement via le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.