32,5 millions de dollars d'amende pour Google pour avoir violé un brevet de Sonos, la grande bataille entre Google et Sonos est loin d'être terminée.

Google a reçu une amende de 32,5 millions de dollars pour avoir violé un brevet de Sonos. Selon Law360, un jury fédéral de Californie a décidé de cette sanction après avoir déterminé que la firme de Mountain View avait enfreint un brevet de Sonos relatif au groupement d’enceintes, quelque chose que fait l’entreprise depuis des années.

32,5 millions de dollars d’amende pour Google pour avoir violé un brevet de Sonos

Le Juge William Alsup avait déjà déterminé qu’une version antérieure de produits comme les Chromecast Audio et Google Home violaient le brevet de Sonos ; la question était de savoir si les produits plus récents enfreignaient, eux aussi, ce brevet. Et le jury s’est prononcé en faveur de Sonos, mais un second brevet – en lien avec le contrôle des appareils via un smartphone ou un autre appareil – n’a pas été violé. Sonos n’a pas pu démontrer que l’app Google Home enfreignait ce brevet en particulier. Quatre autres brevets, dénoncés par Sonos, n’ont pas été retenus.

Google a fait la déclaration suivante à Engadget : “C’est une bataille sur des fonctionnalités très spécifiques qui ne sont pas fréquemment utilisées. Sur les six brevets dénoncés par Sonos, seul une violation a été reconnue, les autres ont été déclarés invalides ou sans violation. Nous avons toujours développé nos technologies de manière indépendante et toujours eu le mérite de nos idées. Nous envisageons désormais les prochaines étapes.”

De son côté, Sonos déclarait : “Nous sommes reconnaissants pour le temps consacré par le jury dans l’étude de la validité de nos brevets et la reconnaissance de la valeur de l’invention de Sonos sur les scènes de zone. Ce verdict réaffirme que Google enfreint régulièrement nos brevets, comme l’International Trade Commission l’a déjà reconnu dans cinq autres brevets Sonos. Au total, nous pensons que Google a violé plus de 200 brevets de Sonos et la récompense d’aujourd’hui, basée sur l’un des éléments les plus importants de notre porfolio, démontre la valeur exceptionnelle de notre propriété intellectuelle. Notre objectif reste que Google nous verse des royalties équitables pour les inventions de Sonos qu’il s’est approprié.”

La grande bataille entre Google et Sonos est loin d’être terminée

Les découvertes d’aujourd’hui semblent donc être une victoire pour Sonos, qui avait déposé des dossiers contre Google dès janvier 2020. Sonos affirmait notamment que la firme de Mountain View avait eu connaissance du brevet avant la collaboration entre les deux entreprises, avant qu’elles ne travaillent sur l’intégration entre les enceintes Sonos et Google Play Music.

Depuis lors, Google a contre-attaqué Sonos, affirmant que Sonos avait enfreint ses propres brevets sur les enceintes connectées. Comme dans toute bataille juridique digne de ce nom, Sonos avait étendu le cadre de sa propre affaire quelques mois plus tard. Plus récemment, Google avait attaqué Sonos en 2022, déclarait que son nouvel assistant vocal enfreignait sept brevets concernant Google Assistant.

Nul ne sait si la décision d’aujourd’hui ralentira la bataille entre les deux sociétés, mais les mois à venir devraient être intéressants. Il reste encore de nombreuses affaires en cours entre les deux et il ne fait aucun doute que Google fera appel. À suivre !