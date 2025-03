3 films du top 10 Netflix à voir dès maintenant

Découvrez les trois films incontournables du moment à voir absolument sur Netflix, sélectionnés parmi les dix meilleurs films de la plateforme.

Tl;dr Nouveau mois, nouvelle sélection de films sur les plateformes de streaming.

Découvrez trois films incontournables parmi les plus regardés sur Netflix.

Les films comprennent un thriller, un drame biographique et une comédie française.

À la découverte des joyaux cachés de Netflix

Chaque nouveau mois apporte son lot de films sur les plateformes de streaming. Parmi cette abondance, il peut être difficile de distinguer les véritables pépites. C’est pourquoi nous avons effectué pour vous une sélection pointue parmi les films les plus regardés sur Netflix.

Le meilleur du Top 10 de Netflix

Nous avons sélectionné pour vous les trois incontournables du top 10 de Netflix, qui méritent amplement une place dans votre liste de films à voir. Vous y trouverez un captivant thriller criminel, un drame biographique déchirant et une comédie française décalée.

Notre sélection de films à ne pas manquer

« To Catch a Killer » occupe une place de choix dans le top de Netflix. Ce thriller criminel solide a su captiver le public malgré un accueil mitigé de la part des critiques. « Trial by Fire », de son côté, est un drame biographique poignant basé sur la véritable histoire de Cameron Todd Willingham, dont la vie est bouleversée par un incendie tragique. Enfin, la comédie française « Honeymoon Crasher » est un ovni rafraîchissant et drôle qui met en scène un fils et sa mère en voyage de noces improvisé.