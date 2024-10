2K Games s’aventure en territoire risqué avec un jeu de tir gratuit

Le projet Ethos intègre des éléments roguelike intrigants.

Tl;dr 2K et 31st Union dévoilent le jeu Project: Ethos.

Le jeu propose des mécaniques de type roguelike et des personnages évolutifs.

Un test communautaire est en cours jusqu’au 20 octobre.

Project: Ethos : Une évolution excitante du genre du shooter

Avec une expérience de 20 ans dans le journalisme d’actualité, j’ai le plaisir de vous présenter Project: Ethos, une nouveauté du monde du jeu vidéo. Ce jeu de tir de héros en 3ᵉ personne, gratuit, vient d’être dévoilé par 2K et 31st Union. Le marché des jeux de ce type est certes saturé, mais les éditeurs sont confiants dans le potentiel innovant de leur création.

Des mécaniques de jeu uniques

Project: Ethos se distingue par ses mécaniques de jeu légèrement inspirées du genre roguelike. Ainsi, les personnages jouables évoluent au fur et à mesure de chaque match grâce à des améliorations semi-aléatoires propres à chaque héros. Par exemple, un sniper peut se transformer en un combattant de mêlée, ou un rôle de soutien peut devenir un loup solitaire puissant.

Une expérience de jeu dynamique

En outre, les « capacités, enjeux et défis » varient d’un match à l’autre, permettant aux joueurs de débloquer des Augmentations puissantes pour améliorer leurs runs. Si ces mécaniques permettront de se démarquer de la concurrence reste à voir, mais le jeu est actuellement en phase de test communautaire pour ceux qui souhaitent l’essayer.

Participez à la phase de test

Les joueurs ont la possibilité de tester le mode signature du jeu, le mode Trials, qui est une « lutte persistante », ou de découvrir le Gauntlet, un mode tournoi standard avec des équipes et des tableaux. Ce test communautaire est en cours jusqu’au 20 octobre aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans une grande partie de l’Europe. Pour y accéder, il faut cependant franchir un obstacle plutôt dérangeant : il faut compléter un Twitch Drop et diffuser 30 minutes de contenu de l’un des créateurs partenaires de 2K. Aucune date de sortie officielle n’est encore annoncée pour ceux qui ne souhaitent pas passer par cette étape.