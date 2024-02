Nightingale emprunte une caractéristique unique des meilleurs roguelikes

Inflexion Games renouvelle le jeu de survie et d'artisanat avec Nightingale.

Tl;dr Nightingale fusionne les genres roguelike et survival.

Il intègre une mécanique de construction de deck de cartes.

Les cartes modifient le personnage et l’environnement du jeu.

La mécanique favorise la préparation et l’adaptabilité des joueurs.

Nightingale : quand le roguelike rencontre le survival

Le nouveau venu dans le domaine saturé des jeux de survie, Nightingale, fait preuve d’innovation en brouillant les frontières entre les jeux roguelike et de survie. L’esthétique vaguement victorienne et les influences steampunk du jeu le distinguent quelque peu, mais ce sont ses concepts de gameplay uniques qui constituent son principal attrait.

Une mécanique de construction de deck innovante

Nightingale propose une mécanique de construction de deck, un élément que l’on retrouve généralement dans des jeux tels que Slay the Spire ou Inscription. Cette mécanique incite les joueurs à collecter et à combiner différents sets de cartes, à prendre en compte les synergies de leur deck et à prévoir diverses éventualités. Toutefois, Nightingale innove en utilisant les cartes pour façonner le personnage du joueur et le monde qui l’entoure.

Les cartes de Royaume : une mécanique roguelike au service de la survie

En parcourant les mondes de Nightingale, les joueurs se voient attribuer diverses Cartes de Royaume. Ces dernières déterminent la nature des limites que les joueurs explorent, le biome du Royaume, et les types, nombres et hostilité des bêtes qui apparaissent. Une fois à l’intérieur d’un Royaume, les joueurs peuvent encore en changer la nature en insérant d’autres cartes dans son Transmutateur de Royaume, qui octroie des avantages et des buffs, généralement à un coût.

En somme, les cartes peuvent être utilisées pour personnaliser l’expérience de Nightingale. Que vous souhaitiez affronter un boss difficile, rassembler des ressources ou construire une base, vous pouvez le faire grâce à cette mécanique, qui s’approfondit lorsque les joueurs peuvent fabriquer leurs propres Cartes de Royaume.

Le mariage réussi de deux genres

Cette mécanique rappelle celle d’un autre roguelike, Risk of Rain 2. Cependant, Nightingale va plus loin en permettant aux joueurs de personnaliser les biomes qu’ils explorent, ce qui convient parfaitement au gameplay de survie. Tant les deck-builders roguelike que les jeux de survie mettent l’accent sur le hasard et la préparation.