« 24 Heures Chrono » : Confirmation et tout ce que nous savons sur le film

Le retour d’un héros

Dix ans après l’annulation du dernier spin-off télévisé, un film 24 Heures Chrono est en développement. Cette série a marqué le paysage télévisuel du début des années 2000 avec son approche intransigeante de l’application de la loi et son format unique. Chaque saison suivait les événements d’une journée de 24 heures dans la vie explosive de l’agent fédéral anti-terroriste Jack Bauer, incarné par Kiefer Sutherland.

Un intérêt persistant

Après 8 saisons originales, un téléfilm, et une saison supplémentaire en 2014, la série 24 a marqué les années 2000 et 2010. Malgré l’échec du reboot de 2017, 24: Legacy, l’intérêt pour cette série d’action unique est resté élevé. Des plans pour des préquelles, des suites, des reboots et des spin-offs ont été évoqués depuis l’annulation de 24: Legacy en 2017. Aujourd’hui, il est révélé que Jack Bauer pourrait revenir, cette fois dans un long métrage.

Un projet en cours de développement

Peu de détails sont connus sur le développement du film. Brian Grazer, producteur d’Imagine Entertainment, est à la tête du projet. Cependant, aucune information n’a été divulguée par 20th Century Studios. Un point important reste à éclaircir : le retour de Kiefer Sutherland. L’acteur n’a pas repris son rôle depuis 2014, mais il a toujours soutenu l’idée d’une suite à l’histoire de Bauer.

Quel avenir pour Jack Bauer ?

La dernière apparition de Jack Bauer date de 2014, dans Live Another Day. Le film pourrait reprendre 10 ans plus tard, avec Jack libéré ou s’échappant pour empêcher un nouvel acte terroriste majeur. Il est probable que le format de 24 heures de la série sera conservé pour le film.