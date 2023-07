15 des meilleurs remakes de jeux vidéo jamais réalisés

Les remakes de jeux vidéo peuvent être parfaitement inutiles ou, au contraire, transformer totalement les jeux originaux. En voici 15 qu'il ne faut pas rater.

Revenir sur un vieux jeu vidéo peut être une très bonne solution pour passer un bon moment et faire vibrer la corde de la nostalgie. Ceci étant dit, il faut davantage d’efforts pour revisiter un jeu vidéo qu’un livre ou un film, et parfois, exister avec les standards modernes est bien difficile. Fort heureusement, l’industrie du jeu vidéo adore les remakes. Si certains se contentent d’améliorer les textures, d’autres proposent des expériences totalement nouvelles. Et parfois, cela change vraiment tout. Voici 15 remakes époustouflants.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Comme Crisis Core: Final Fantasy VII sur PSP fut une préquelle qui ajoutait du contexte aux événements de Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion fait de même pour la nouvelle trilogie Final Fantasy VII Remake. Reunion garde tous les éléments de l’histoire originale, mais ajoute un nouveau moteur graphique, un système de combat amélioré et un nouveau casting vocal.

Disponible sur : Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Trials of Mana

La structure unique de Trials of Mana – qui permet de rejouer l’histoire principale plusieurs fois pour voir les événements du point de vue des six protagonistes – était très novateur en 1995. Le jeu n’a été localisé qu’en 2019, lorsque lancé dans le cadre de la Collection of Mana sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Un remake 3D complet a vu le jour en 2020.

Ce remake vient étendre le gameplay avec de grandes zones à explorer, des mécaniques de combat plus profondes et des voix, en plsu de nouveaux visuels et musiques. Si une part du charme original a été perdu avec ce passage à la 3D, le seul grief serait peut-être les performances de doublage très inégales.

Disponible sur : Nintendo Switch, PC, PlayStation 4

The Last of Us Part 1

The Last of Us a eu droit à deux versions améliorées depuis son lancement sur PS3 en 2013. Il y avait eu The Last of Us Remastered pour la PS4 en 2014, suivi d’un remake complet sur PS5 baptisé The Last of Us Part 1 qui correspond davantage aux visuels et au gameplay de la suite, The Last of Us Part 2. Et avec le hardware de la PS54, The Last of Us Part 1 est maintenant plus beau que The Last of Us Part 2.

Si l’histoire est la même que la version PS3, le gameplay est grandement amélioré, notamment avec des options d’accessibilité et de difficulté.

Disponible sur : PlayStation 5

Dead Space

Le jeu PS5 et Xbox Series X est très fidèle à la version PS3/Xbox 360, avec certains soucis. Le plus grand changement reste l’ajout d’une voix au personnage principal, Isaac Clarke, lui qui était un personnage silencieux dans le jeu original. Ce remake modifie aussi la structure du jeu. À l’origine, la station spatiale était divisée en chapitres dans le jeu, c’est désormais un environnement contigu. Cela rend bien plus facile certains objectifs de mission.

Disponible sur : PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Black Mesa

Black Mesa ne ressemble à aucun autre remake de cette liste. Ce remake du jeu Half-Life original est un projet de fan qui a nécessité 20 ans de travail. Réalisé et lancé avec la bénédiction du studio du jeu, Valve. Black Mesa recrée le jeu original de 1998 avec le moteur utilisé pour Half-Life 2. Valve avait porté son jeu sur ce moteur en 2004, mais avec très peu de modifications. Black Mesa, par contre, est une amélioration majeure.

Disponible sur : PC

Live A Live

Comme Trials of Mana, Live A Live est un remake d’un RPG des années 1990 qui n’avait été lancé qu’au Japon. Avant ce remake, le jeu n’était jouable qu’en japonais ou avec une traduction non officielle. En 2022, Square Enix a revu le jeu avec un style “HD-2D” breveté qui mêle pixel art et arrière-plans 3D avec des effets en post-production et une localisation officielle en anglais.

Live A Live est divisé en plusieurs petites histoires, chacune avec ses propres personnages et même ses systèmes de combat. Compléter toutes les histoires débloque un chapitre final qui vient tout lier ensemble. Live A Live a inspiré des jeux comme Chrono Trigger, Final Fantasy VI et, plus récemment, Octopath Traveler.

Disponible : Nintendo Switch, PC, PlayStation (numérique uniquement)

The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Link’s Awakening sur Game Boy est l’un des jeux les plus étranges de la licence. S’il s’agit techniquement d’une suite à The Legend of Zelda: A Link to the Past, Link’s Awakening rejette nombre de marqueurs emblématiques de la licence. Point de Zelda, Ganon ou de Triforce, le jeu ne se déroule même pas à Hyrule. Link explore l’île étrange de Koholint pour tenter d’éveiller une ancienne créature baptisée The Wind Fish.

La version Game Boy est très appréciée, mais le gameplay a beaucoup vieilli. Le remake est sorti en 2019 pour la Nintendo Switch, lui conférant quelques touches de modernité très appréciées. Les performances pourraient être meilleures, mais les fans de Zelda apprécieront.

Disponible sur : Nintendo Switch

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 propose précisément ce qu’un tel remake devrait permettre : jouer à un Tony Hawk. Ce remake recrée tout les éléments des jeux originaux tout en intégrant des aspects plsu récents, dont des tricks qui n’étaient pas présents, de nouveaux modes de jeu et même des personnages.

Disponible sur : Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Yakuza Kiwami 1 & 2

Ces deux remakes valent clairement le coup. Parfaits pour les nouveaux joueurs de la série. Tous deux sont des remakes PS4 des deux jeux Yakuza sortis sur PS3. Exactement la même histoire avec de meilleurs graphismes, des combats retravaillés et même du contenu inédit.

Disponibles sur : PC, PlayStation 4, Xbox One (numérique uniquement)

Demon’s Souls

L’importance de Demon’s Souls dans le jeu vidéo n’est pas exagérée. Son gameplay très éprouvant et complexe avait relancé l’industrie en 2009 et posé les bases de jeux comme Bloodborne et Elden Ring. Et pourtant, peu ont joué à la version PS3. Fort heureusement, le studio Bluepoint de Sony a réalisé un remake pour la PS5, c’était d’ailleurs l’un des jeux de lancement de la console.

Demon’s Souls sur PS5 est mécaniquement identique à la version PS3, avec quelques changements dans les menus et l’interface. Les principales différences sont les visuels, la musique et les sons. C’est un jeu somptueux sur PS5, même si certains changements semblent étranges avec le lore et les thèmes du jeu original.

Disponible sur : PlayStation 5

System Shock

Lorsque System Shock est sorti en 1994, le jeu a tout changé. Conçu sur le même moteur que le tout aussi culte Ultima Underworld, System Shock proposait des systèmes de RPG complexes, du tir à la première personne et des environnements très interactifs. Un combo à nul autre pareil qui a influencé des titres comme Bioshock et Dishonored ou encore Dead Space et The Elder Scrolls.

Malheureusement, le jeu original est difficile à jouer en 2023. Le remake de Nightdive sorti cette année ajoute une touche de modernité. Il est tout aussi immersif et difficile que l’original, mais se laisse aborder plus facilement.

Disponible sur : PC (bientôt sur PlayStation 5 et Xbox Series X)

Metroid Prime Remastered

Malgré son titre, Metroid Prime Remastered va bien plus loin qu’un simple remaster. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer les graphismes comme sur un simple portage HD. Chaque centimètre carré de la planète Tallon IV a été redessiné. C’est le plus beau jeu sur Switch, sans nul doute. Le gameplay, quant à lui, reste inchangé, avec de petites modifications sur l’interface et dasn les contrôles.

Disponible sur : Nintendo Switch

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 est l’un des remakes les plus significatifs de cette liste, allant plus loin encore dans la “réimagination”. Par rapport au titre original PlayStation 1, Resident Evil 2 Remake (ou RE2make par les fans) est un jeu totalement nouveau. Et pourtant, l’esprit de ce grand classique du jeu d’horreur est toujours là. La tension et le sentiment de claustrophobie sont parfaitement préservés, mais avec davantage encore de détails gores. Et comme sur PS1, RE2make encourage à rejouer encore et encore l’histoire pour avoir les différentes perspectives et débloquer tous les bonus.

Resident Evil 3 a eu droit à un traitement similaire, mais le résultat n’est pas aussi réussi que RE2make.

Disponible sur : PC, PlayStation 4, Xbox One

Resident Evil 4

Resident Evil 4 fut un tournant en 2005. Le jeu redéfinissait le survival horror et le jeu de tir à la troisième personne en même temps. Nombre de ses innovations sont encore très pertinentes en 2023. C’est un jeu qui a encore toute sa place aujourd’hui et nombre de fans étaient sceptives à l’idée-même d’un remake. Et pourtant, Capcom est parvenu à réaliser l’un des meilleurs remakes existants. L’histoire et la structure générale sont préservées, avec des modifications et modernisations intelligente, notamment dans les contrôles et la gestion des armes. Si la différence n’est pas aussi importante que sur les remakes des Resident Evil 2 et 3, Resident Evil 4 est assurément le meilleur Resident Evil depuis Resident Evil 4.

Disponible sur : PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Final Fantasy VII Remake

Difficile de qualifier Final Fantasy VII: Remake de vrai remake, malgré son nom. C’est bien plus qu’un remake du RPG de PS1, plutôt une réinterprétation totale. Tout ce FFVII Remake se déroule dans Midgar pour une histoire de 30 à 40 heures. Tout est amélioré. Les graphismes sont époustouflants, le système de combat est un mélange d’action et de tour par tour, les zones sont plus grandes et il y a énormément de quêtes annexes.

Si l’histoire suit les mêmes événements majeurs, il s’agit de FFVII et FFVII Remake laisse déjà entendre que beaucoup de choses pourraient encore changer. Parfait à quelques mois de l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth.

Disponible sur : PC, PlayStation 5, PlayStation 4