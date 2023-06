11 applications peu connues que tout le monde devrait installer sur son Mac

macOS est un OS très complet. Mais avec quelques apps bien choisies, vous pouvez aller bien plus loin encore. En voici 11 peu connues que vous devriez installer.

Sur macOS, il y a énormément d’applications de grande qualité. Qu’il s’agisse de remapper des touches ou contrôler des écrans externes, il y a des apps pour tout et n’importe quoi. Si l’on pense évidemment d’abord aux grands éditeur, certaines apps bien moins connues méritent tout de même votre attention. Voici 11 de nos préférées.

Karabiner

Si vous voulez assigner des fonctions personnalisées à des touches de votre clavier, Karabiner est l’app qu’il vous faut. Si votre touche Verr Maj est cassée, par exemple, vous pouvez la réassigner sur une autre. Il est même possible de désactiver le clavier lorsque vous branchez un clavier externe.

Raycast

Si Spotlight n’est pas fait pour vous, Raycast est l’alternative parfaite. Rapide, personnalisable et gratuite. Elle permet de chercher du contenu dans votre Mac et dispose d’un catalogue d’extensions très complet pour contrôler des apps tiers comme Spotify directement depuis Raycast, par exemple.

Si vous cherchez simplement un remplaçant gratuit à Spotlight, la version gratuite d’Alfred est excellente, bien que ses pouvoirs ne s’expriment vraiment qu’avec son Powerpack.

Rectangle

La gestion des fenêtres est assez fastidieuse sur macOS, mais Rectangle vient simplifier tout cela. S’il existe une version payante – à 8 $ -, la version gratuite est suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Magnet (8 $) ou Swish (16 $) sont aussi très intéressantes.

SoundSource

Rien de pire que d’être dérangé par le son d’une app quand il ne faut pas. macOS propose le mode Ne Pas Déranger. SoundSource (47 $ après une période d’essai) permet de définir un niveau de son pour chaque app. SoundSource permet aussi d’envoyer l’audio de certaines apps directement dans votre casque.

Si vous cherchez une alternative gratuite, essayez Background Music.

Amphetamine

Amphetamine empêche votre Mac de se mettre en veille. Ce qui peut être très pratique dans certaines situations. Vous pouvez aussi définir des déclencheurs personnalisés.

Maccy

Si vous cherchez un gestionnaire de presse-papiers sur Mac, vous devriez essayer Maccy. L’app stocke les items copiés et permet de les récupérer rapidement. Il est aussi possible de définir des routines de suppression automatique, pour les mots de passe par exemple. Si vous téléchargez l’app directement sur le site du développeur, vous pouvez l’obtenir gratuitement. Sinon, c’est 10 $ via le Mac App Store.

Dato

Dato est une app de calendrier pour la barre de menu. Elle permet aussi de profiter d’une horloge mondiale et des rappels de rendez-vous dans la barre de menu. Elle coûte 8 $, mais une version complète d’essai gratuite est disponible sur le site. Vous n’aurez pas accès aux mises à jour et elle vous rappelle d’acheter l’app deux fois par jour.

Acorn

Acorn (40 $) permet d’aller plus loin qu’avec l’app Aperçu d’Apple. Facile à maîtriser et plutôt complète. Elle propose même un certain niveau de compatibilité avec Photoshop, lui permettant d’ouvrir des fichiers PSD et d’importer des brosses pour l’app d’Adobe.

CleanShot X

L’outil de capture d’écran natif sur Mac est très bon, mais pour l’amener à un autre niveau, il vous faut CleanShot X (29 $ pour un an de mises à jour). Elle permet de prendre des captures de pages longues, de créer des enregistrements d’écran et des gifs, elle dispose d’outils d’annotation et d’édition très intéressants.

Lunar

Si vous avez plusieurs écrans, vous devriez utiliser Lunar. L’app permet d’éteindre certains écrans et d’utiliser des touches de votre clavier pour contrôler les écrans. C’est la meilleure de sa catégorie, assurément. Proposée à 23 $ pour avoir ses fonctions Pro dont vous ne pourrez plus vous passer.

Hyperduck

Pour envoyer des liens de votre iPhone à votre Mac, Hyperduck est la meilleure app du marché. Rapide, gratuite et opérationnelle même si le Mac est éteint. Les liens s’ouvriront au lancement de l’app.