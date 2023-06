10 paramètres de sécurité pour protéger votre iPhone des voleurs

Protéger son iPhone du vol est primordial. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'actions à entreprendre dès maintenant. Voici 10 paramètres à mettre en place pour être serein.

Se faire voler son iPhone est un vrai traumatisme. Fort heureusement, il y a plusieurs actions à entreprendre dès à présent pour vous assurer que, même dans l’éventualité où un voleur mettrait la main sur votre téléphone, vos données restent en sécurité.

Définir un code fort

Votre code peut facilement être utilisé contre vous. Les voleurs ont des techniques variées pour le récupérer, allant jusqu’à utiliser un tiers pour regarder par-dessus votre épaule. Avec le code, il est facile d’accéder à vos informations personnelles et désactiver les fonctionnalités de sécurité comme Localiser. Vous pouvez éviter cela en choisissant un code fort, complexe.

Allez dans Réglages > Face ID & Code > Changer le code > Options de code et sélectionnez un code numérique long (10 chiffres ou plus) qui est plus difficile à mémoriser ou un mot de passe alphanumérique.

Activer Localiser

Localiser permet de suivre votre appareil s’il est perdu ou volé. C’est l’une des meilleures protections anti-vol de votre iPhone. Bien qu’il soit activé par défaut, vous devriez vérifier qu’il n’a pas été désactivé. Allez dans Réglages et tapotez sur votre nom puis allez dans Localiser > Localiser mon iPhone et activez tout sur cette page.

Évitez le Trousseau iCloud

Bien que le Trousseau iCloud soit très intéressant pour gérer vos mots de passe, le code de votre iPhone peut être utilisé pour accéder à toutes les données stockées dans ce service. Si un tiers récupère votre code, il aura accès à tous vos comptes en ligne. Il vaut mieux utiliser un gestionnaire de mots de passe tiers.

Utiliser l’Apple Watch pour déverrouiller l’iPhone

Si quelqu’un vole votre iPhone à l’arrachée, vous pouvez toujours le verrouiller avec votre Apple Watch. Pour ce faire, il faut définir une automatisation avec l’app Raccourcis d’Apple. Allez dans Réglages > Concentration puis tapotez sur le bouton + pour en créer une nouvelle. Appelez-la “Verrouillage écran”, par exemple.

Ouvrez l’app Raccourcis et allez dans l’onglet Automatisation et sélectionnez Créer une automatisation personnelle. Faites défiler jusqu’à la section Concentration et sélectionnez Verrouillage écran”, puis tapotez sur “Est activé” et “Suivant”. Tapotez sur “Ajouter l’action”, utiliser la barre de recherche pour trouver et ajouter les actions suivantes :

Verrouillage écran

Activer Wi-Fi

Activer données mobiles

Tapotez sur Suivant une fois encore. Enfin, désactivez “Demander avant d’exécuter” puis tapotez sur Terminé.

Vous pouvez maintenant ouvrir le Centre de Contrôle sur l’Apple Watch avec activer la Concentration Verrouillage écran. Cela va verrouiller automatiquement votre iPhone et activer le Wi-Fi et les données mobiles pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités anti-vol d’Apple. Parfait pour verrouiller rapidement votre iPhone.

Si votre iPhone est volé, activez le Mode Perdu

Dès que votre téléphone est volé, utilisez un autre appareil pour aller sur icloud.com/find, connectez-vous avec votre Apple ID et déclarez l’appareil comme perdu. Cela protègera vos données et rendra plus difficile pour les voleurs d’effacer et vendre votre appareil. Mais ne supprimez pas l’appareil de votre Apple ID.

Limitez l’accès aux fonctions depuis l’écran de verrouillage

Votre iPhone permet de nombreuses fonctions depuis l’écran de verrouillage. Les voleurs utilisent cela pour acheter des biens avec votre carte de crédit, notamment. Vous pouvez éviter cela en désactivant certaines fonctions. Allez dans Réglages > Notifications > Montrer les aperçus et sélectionnez “Lorsque déverrouillé”. Ensuite, allez dans Réglages > Siri & Recherche et désactivez “Activer Siri lorsque verrouillé”. Enfin, allez dans Réglages > Face ID & Code, saisissez le code et allez dans Autoriser l’accès lorsque verrouillé. Faites le tour de toutes les options et désactivez ce que vous voulez.

Définissez un verrou supplémentaire pour les apps sensibles

Si les voleurs ont accès à votre code, vous pouvez définir Face ID pour verrouiller certaines apps. Ainsi, si votre iPhone volé est déverrouillé, vos données et informations les plus importantes resteront protégées. Si de nombreuses apps proposent cette option de sécurité, vous pouvez utiliser ce “hack” pour le faire sur n’importe quelle app.

Utilisez les restrictions de Temps d’écran

Le Temps d’écran peut contribuer à sauver vos données si votre iPhone est volé. Cela permet de désactiver l’accès à certaines zones du téléphone. Utilisez cela à votre avantage en allant dans Réglages > Temps d’écran > Utiliser le code Temps d’écran. Assurez-vous d’utiliser un code différent de celui du téléphone et sauvegardez-le précieusement. Après cela, allez dans Restrictions de contenu et confidentialité dans Temps d’écran, et désactivez Changements de compte.

Mettez un code sur votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM avec un code PIN à quatre chiffres. Lorsque les voleurs mettront votre carte SIM dans un autre téléphone, il faudra ce code pour déverrouiller la carte. Avant de faire cela, sachez que cela empêche aussi votre carte SIM de se connecter automatiquement aux données mobiles lorsque vous redémarrez l’iPhone. Cela peut avoir un impact négatif sur des fonctions comme Localiser. Si vous voulez procéder, allez dans Réglages > Données mobiles > PIN SIM et activez l’option. Gardez bien précieusement ce code.

Activez le mode isolement lorsque vous êtes dans un endroit peu sûr

Enfin, envisagez d’activer le Mode Isolement lorsque vous êtes dans un endroit peu sûr ou que vous vous inquiétez de la sécurité de votre appareil et des données qu’il contient.