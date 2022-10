Zilliqa développe une console pour les amateurs de crypto-monnaies

Du minage de crypto-monnaies à la prise en charge de productions vidéoludiques web 3.0, la société blockchain Zilliqa annonce l'arrivée d'une nouvelle console sur le marché des jeux vidéo.

Avec des jeux de Zilliqa, un portefeuille web 3.0 et des outils de minage, la console est conçue pour les personnes qui aiment les crypto-monnaies. L’objectif global de ce périphérique est de permettre aux joueurs de jouer à des jeux tout en minant des jetons Zil. A noter que Zilliqa espère augmenter le nombre d’utilisateurs de sa plateforme grâce à l’inclusion d’un porte-monnaie web 3.0 et d’un hub de jeu. Le hub de jeu rassemble des applications et des jeux de crypto-monnaie en un seul endroit. Les joueurs peuvent également gagner des récompenses ou acheter et vendre sur la place de marché.

Valentin Cobelea, responsable de la technologie liée aux jeux vidéo chez Zilliqa, a déclaré :

Notre console matérielle et notre hub de jeu permettront aux non-natifs de la crypto de gagner de l’argent tout en jouant à des jeux amusants sans la complexité de la gestion de la crypto qu’ils gagnent. Nous lancerons la console et le hub de jeu au début de l’année prochaine avec deux jeux Zilliqa, suivis par d’autres jeux provenant de divers créateurs. Avec le soutien de la grande communauté crypto de Zilliqa et l’infrastructure facile à utiliser, nous n’avons aucun doute sur le fait que nous pouvons devenir l’équivalent de Steam pour les jeux web 3.0.

La console de Zilliqa est prévue pour 2023

En ce mois d’octobre, le hub de jeu de Zilliqa entre en bêta test avec accès anticipé. Les consoles devraient être disponibles en précommande au premier trimestre de l’année prochaine.

Les jeux vidéo web 3.0 s’implantent dans l’industrie vidéoludique

Selon un récent rapport de Zilliqa sur les jeux web 3.0, l’activité des jeux blockchain a explosé de plus de 2000% au cours de l’année 2021, et malgré les périodes négatives, certains jeux ont réussi à avoir plus de 300.000 utilisateurs actifs. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour que ces types de jeux parviennent à rivaliser à égalité avec ceux du web 2.0, car les joueurs qui entrent sur le web 2.0 le font pour s’amuser sans se soucier des gains économiques, tandis que sur le web 3.0, la grande majorité des joueurs entrent pour gagner de l’argent. Pour Zilliqa, l’industrie du jeu web 3.0 est encore dans ses premières années de maturation, alors peut-être qu’à l’avenir, les studios seront en mesure d’offrir de nouvelles modalités de jeu qui, au-delà de se concentrer sur les incitations monétaires, sont amusantes et compétitives comme Axie Infinity l’était en pleine période de hausse du Bitcoin.