Zack Snyder s’apprête à tourner son nouveau film, et ce n’est pas Rebel Moon 3

Le prochain projet cinématographique de Zack Snyder s’apprête à entrer en production dans les semaines à venir. Contrairement à ce que certains attendaient, il ne s’agit pas du troisième volet de la saga Rebel Moon.

Tl;dr Zack Snyder prépare un drame de guerre intitulé The Last Photograph .

. Ce projet marque un tournant vers une narration plus intime.

Le film abandonne le spectaculaire pour explorer le trauma humain.

Un virage inattendu pour Zack Snyder

S’il y a bien un nom associé à l’univers des super-héros ces dernières années, c’est celui de Zack Snyder. Connu pour avoir imposé une esthétique singulière aux adaptations de DC Comics telles que Man of Steel ou encore Batman v Superman: Dawn of Justice, le réalisateur s’est forgé une réputation autour de la démesure, du spectaculaire et d’une atmosphère souvent sombre, flirtant avec la fantasy et l’horreur. Pourtant, à la surprise générale, il s’apprête à emprunter une toute nouvelle direction artistique.

The Last Photograph : un projet personnel enfin concrétisé

Ce mois-ci débute le tournage de The Last Photograph, un drame de guerre dont le développement remonte à plus d’une décennie. À l’origine pensé pour des acteurs tels que Christian Bale ou Sean Penn, ce projet a résisté au temps et témoigne d’un attachement tout particulier de la part de Snyder. Entouré de ses proches collaborateurs, dont sa femme Deborah Snyder, ainsi que le scénariste fidèle Kurt Johnstad – déjà derrière les scripts de 300 et Rebel Moon –, le cinéaste prend ici les commandes d’un thriller centré sur la psyché humaine.

Narration resserrée et tension psychologique au cœur du récit

Dans cette nouvelle aventure, point de capes ni d’affrontements galactiques. Le scénario nous plonge aux confins des montagnes sud-américaines, où un ex-agent de la DEA part sur les traces de ses neveux disparus après l’assassinat brutal de leurs parents diplomates. Il se voit contraint d’accepter l’aide d’un photographe de guerre brisé par la vie – seul témoin ayant aperçu les assassins. Ensemble, ils entament une quête émaillée par la peur, l’incertitude et la confrontation avec leurs propres démons.

Voici ce qui distingue ce projet du reste de la filmographie du cinéaste :

Mise en scène resserrée centrée sur quelques personnages clés.

Tension atmosphérique privilégiée face à l’habituel grand spectacle.

L’exploration du trauma humain relègue au second plan le sensationnalisme visuel.

L’après-Rebel Moon, entre attentes et prises de risque

Après l’accueil mitigé réservé à son ambitieux diptyque science-fictionnel pour Netflix, nombreux étaient ceux qui se demandaient quelle serait la prochaine étape pour Zack Snyder. Opter pour un récit intimiste tranche radicalement avec ses dernières productions. On sent poindre une volonté manifeste : celle d’explorer une facette plus vulnérable du cinéma, loin des armures étincelantes et des planètes en perdition. Une démarche qui intrigue autant qu’elle interroge sur les ambitions renouvelées du réalisateur.