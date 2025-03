XTRIS : un jeu d’arcade Playdate qui vous tiendra en haleine

XTRIS, un jeu de style arcade effréné pour Playdate, vous captivera à tel point que vous ne pourrez plus le lâcher.

Tl;dr XTRIS est un nouveau jeu d’arcade intense.

Le jeu propose plusieurs niveaux et un mode Zen.

Il offre aussi des personnages et des symboles déblocables.

Un voyage dans l’arcade avec XTRIS

Qui n’aime pas un jeu qui crie des choses telles que « extraordinaire! » alors qu’on presse frénétiquement les boutons, les yeux rivés sur l’écran ? C’est l’expérience que promet XTRIS, un jeu qui met vos réflexes à l’épreuve.

Trouver le X éphémère

Développé par Fletch Makes Stuff et coûtant 4 dollars, XTRIS propose un concept simple : vous devez poursuivre un X en mouvement sur une grille de quatre, cinq ou six cases. La partie dure 60 secondes pendant lesquelles vous devez atterrir sur le X autant de fois que possible. Chaque X capturé tombe dramatiquement de la grille pour s’ajouter à votre score, qui est subtilement affiché en arrière-plan. Mais ne vous méprenez pas, le jeu n’est pas aussi facile qu’il en a l’air.

Une course contre-la-montre

Le X bouge rapidement, rendant la poursuite de plus en plus intense. Une musique entraînante accompagne votre course effrénée, des flammes surgissent du bas de l’écran et une voix d’annonceur (Jordan Carroll) vous encourage avec des mots qui deviennent légèrement inquiétants vers la fin. Malgré sa présentation simple, XTRIS tient sa promesse d’apporter une action d’arcade palpitante directement dans la paume de votre main.

Un défi à relever

Le jeu comporte trois niveaux différents – Tetromino, Bridge et Squiggle – où vous pouvez comparer votre score à celui des autres joueurs. Et après avoir joué un certain nombre de fois, vous pouvez suivre l’évolution de vos performances. Si la compétition devient trop intense, un mode Zen est également disponible pour chaque niveau, vous permettant de travailler votre dextérité sans la pression du temps. De plus, en explorant le menu, vous découvrirez des personnages et des symboles à débloquer pour personnaliser l’apparence du jeu. XTRIS est disponible dès maintenant sur le catalogue Playdate.