X modifie sa politique de confidentialité : des tiers pourront entraîner leurs IA avec vos données

La société instaure également de nouvelles sanctions pour le scraping de tweets.

Tl;dr X modifie sa politique de confidentialité pour partager des données avec des tiers.

Les utilisateurs peuvent se désinscrire, mais la procédure reste floue.

X durcit les sanctions contre le « scraping » excessif de tweets.

Modification de la politique de confidentialité de X

La compagnie X a annoncé une mise à jour de sa politique de confidentialité, qui autoriserait le partage de données des utilisateurs avec des « collaborateurs » tiers dans le but de former leurs modèles d’intelligence artificielle. Cette nouvelle politique, qui sera effective à partir du 15 novembre 2024, pourrait entrainer des arrangements similaires à ceux de Reddit, où des entreprises extérieures paient pour obtenir une licence des données de X.

Partage des données avec des tiers

La politique mise à jour par X comprend une nouvelle section intitulée « collaborateurs tiers ». Selon celle-ci, en fonction des paramètres de l’utilisateur, ou si celui-ci décide de partager ses données, X pourrait divulguer ces informations à des tiers. Si l’utilisateur ne se désinscrit pas, les destinataires des informations pourraient les utiliser à leurs propres fins, en plus de celles stipulées dans la politique de confidentialité de X. Ces utilisations pourraient inclure, par exemple, la formation de leurs modèles d’intelligence artificielle.

Opt-out et sanctions plus sévères

Tandis que la politique mentionne la possibilité de se désinscrire, la démarche à suivre pour ce faire reste obscure. Comme le note TechCrunch, la politique renvoie au menu des paramètres de l’utilisateur, mais il ne semble pas y avoir de contrôle pour se désinscrire du partage de données. Il est à noter que la politique n’entrera en vigueur que le mois prochain, laissant une chance à un potentiel changement. X n’a pas répondu aux demandes de commentaires à ce sujet.

En plus de la politique de confidentialité, X met également à jour ses conditions de service avec des sanctions plus sévères pour les entités qui sont prises en train de « scraper » un grand nombre de tweets. Dans une section intitulée « dommages-intérêts liquidés », la compagnie stipule que toute personne visionnant ou accédant à plus d’un million de publications par jour sera sujette à une pénalité de 15 000$.

Protection des données et ressources du système

Elon Musk, propriétaire de X, a précédemment exprimé son opposition au « scraping ». L’année dernière, la compagnie a temporairement bloqué l’accès aux tweets sans connexion, une mesure que Musk a attribuée à la lutte contre les « scrapers ». Il a également placé l’API de X derrière un mur payant, entravant considérablement la capacité des chercheurs à étudier ce qui se passe sur la plateforme.