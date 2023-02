WWE 2K23 : WarGames amène sa dose de carnage et de chaos

Visual Concepts dévoile un premier aperçu du mode WarGames dans WWE 2K23.

Le mode WarGames va faire ses débuts dans WWE 2K23 avec des affrontements en 3v3 et 4v4 en solo ou en multijoueur dans deux rings côte à côte, entourés d’une double cage en acier pour un maximum d’action.

Lors de la configuration du match, les joueurs disposent également de la possibilité de donner l’avantage à son équipe – quelle équipe remporte l’avantage 2 contre 1 après le premier nouvel arrivé – ou de l’attribuer à l’autre côté. Les joueurs ne sont pas contraints d’utiliser que des Superstars ou des Légendes de la WWE, car les catcheurs que vous aurez créés sont également autorisés dans les matchs masculins et féminins. En plus, un certain niveau de personnalisation est possible, par exemple de limiter les victoires aux tombés ou au soumissions uniquement, et non pas les deux. Les intervalles entre chaque arrivée sur le ring peuvent également être personnalisées, avec des paliers de 30 seconds. Par défaut, les Superstars rejoignent le match toutes les 90 secondes, mais cela peut aller de 30 secondes à cinq minutes. Une fois que le match a commencé, les joueurs prennent le contrôle de la Superstar sélectionnée. Si cette Superstar est en attente dans une cage, ils peuvent soit laisser joueur l’IA jusqu’à leur tour de rejoindre le match, ou appuyer la touche View sur Xbox ou le pavé tactile sur la manette de la PlayStation pour rapidement échanger laquelle des Superstars de leur équipe ils contrôlent, sans devoir consulter le menu pause.